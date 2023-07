Wesel/Hamminkeln: Polizei sucht Hinweise zu Unfallfluchten

Wesel/Hamminkeln. Nach zwei Unfallfluchten in Wesel und Hamminkeln sucht die Polizei nun Zeugen. Was zu den Fällen bereits bekannt ist – und was nicht.

In Wesel und Hamminkeln haben sich in den vergangenen Tagen zwei Unfälle mit flüchtigen Beteiligten ereignet, zu denen die Polizei nun Hinweise und Zeugen sucht. So geht es um einen Unfall, der am vergangenen Mittwoch, 26. Juli, auf der Isselburger Straße (B 473) in Hamminkeln passiert ist, und um einen Wagen, der am Dienstag, 25. Juli, auf einem Parkplatz in Wesel beschädigt wurde.

Unfallfluchten in Wesel und Hamminkeln: Polizei sucht Zeugen

Ein 58-jähriger Mann aus Hamminkeln war an dem besagten Mittwoch nach Angaben der Polizei gegen 5 Uhr mit seinem Auto auf der Isselburger Straße in Fahrtrichtung Bocholt unterwegs gewesen. Unmittelbar vor der Auffahrt zur A 3 kam ihm ein schwarzes Auto entgegen – die Autos berührten sich während der Fahrt. Der Fahrer des schwarzen Autos fuhr danach weiter in Richtung Hamminkeln, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Laut Polizei wird er wie folgt beschrieben: männlich, 25-30 Jahre, kleines rotes Bekleidungsstück im Halsbereich. Bei seinem Fahrzeug handelte es sich um ein schwarzes Auto mit Bocholter Kennzeichen. Zeugen sollen sich unter 0281/1073423 melden.

Der Vorfall in Wesel ereignete sich auf dem Park & Ride-Parkplatz an der Friedenstraße im Stadtteil Fusternberg. Ein 34-jähriger Mann aus Hünxe stellte dort am Dienstagmorgen seinen blauen BMW auf dem Parkplatz ab. Als er nach 19 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er einen Zettel hinter dem Scheibenwischer mit dem Hinweis, dass gegen 12.20 Uhr eventuell ein Auto beim Rückwärtsfahren seinen Wagen hinten rechts beschädigt habe.

Als er daraufhin nachsah, bemerkte er frische Beschädigungen am hinteren rechten Stoßfänger. Zudem zeigte sein Auto beim Starten die Fehlermeldung, dass der rechte hintere Parksensor beschädigt sei. Da der Zeuge seine telefonische Erreichbarkeit nicht auf dem Zettel hinterlassen hatte, sucht das Verkehrskommissariat nun insbesondere diesen Unfallzeugen und bittet ihn und weitere mögliche Zeugen sich unter der Rufnummer 0281/1073425 beim Verkehrskommissariat in Voerde zu melden.

