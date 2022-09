Wesel-Flüren: Wo die CDU jetzt ein Tempolimit von 30 fordert

Wesel. In Wesel-Flüren wird die CDU immer wieder von Anwohnern angesprochen, die ein Tempolimit von 30 fordern. Wo es eingeführt werden sollte.

Die Ratsfraktion der CDU möchte auf einem Teilbereich der Bislicher Straße in Wesel ein Tempolimit von 30 einführen. Konkret geht es um den Abschnitt vom Kreisverkehr bis zum Markt in Flüren, wie es in einem entsprechenden Antrag heißt. Immer wieder sei dieser Wunsch von Anwohnerinnen und Anwohnern geäußert worden, so die CDU. Eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit brächte eine erhebliche Lärmreduzierung mit sich.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel