Welt-Aids-Tag: Das ist im Kreis Wesel geplant

Kreis Wesel Der Welt-Aids-Tag soll Vorurteile abbauen. Im Kreis Wesel sind rund um den 1. Dezember viele Aktionen und Veranstaltungen geplant.

Unter dem Motto „Leben mit HIV. Anders als du denkst?“ findet auch in diesem Jahr der Welt-Aids-Tag am 1. Dezember statt. Darauf weist der Kreis Wesel in einer Pressemitteilung hin. Ziel soll es sein, Vorurteile in der Bevölkerung abzubauen und auf ein Miteinander ohne Ausgrenzung hinzuwirken. „Dazu bieten die Aids-Hilfe Duisburg / Kreis Wesel und eine Reihe von Kooperationspartner*innen auch in diesem Jahr rund um den 1. Dezember mit Veranstaltungen und Aktionen Gelegenheit“, heißt es in der Mitteilung. Ziel sei es einmal mehr, „Menschen zusammenzubringen, die sich informieren möchten und die sich für Respekt, Toleranz, Solidarität und Unterstützung für Menschen mit HIV und Aids einsetzen wollen“.

Aids-Hilfe im Kreis Wesel: Hier gibt es kostenlose Beratung

Alle Angebote rund um den Welt-Aids-Tag im Kreis Wesel sind im Internet unter https://aidshilfe-duisburg-kreis-wesel.de/ zu finden. Unter anderem können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger am Samstag, 25. November, von 11 bis 18 Uhr am Infostand der Aids-Hilfe in der Neutor-Galerie Dinslaken über Themen rund um HIV und Aids informieren und Solidarität mit einer roten Schleife zeigen. Unabhängig vom Welt-Aids-Tag bietet der Kreis Wesel, Fachdienst Gesundheitswesen, eine anonyme und kostenlose Beratung zu HIV und Aids, einschließlich eines HIV-Bluttests, an. Die Beratung umfasst auch andere sexuell übertragbare Erkrankungen. Neu und zusätzlich bietet der Kreis Wesel die Möglichkeit, sich auf Syphilis, Chlamydien und Gonokokken zu testen. Eine Terminvereinbarung kann telefonisch unter 0160/3661838 oder 0160/3687438 für die Standorte Wesel und Moers erfolgen.

Weitere Informationen sind unter www.kreis-wesel.de/de/dienstleistungen/aids-beratung und unter www.welt-aids-tag.de erhältlich. „Die Aids-Hilfe Duisburg / Kreis Wesel als Fachstelle für sexuelle Gesundheitsförderung hält, unter anderem in Kooperation mit dem Fachdienst Gesundheit des Kreises Wesel, ein vielschichtiges Angebot für die Bürgerinnen und Bürger in der Region bereit. Dieses erstreckt sich von Beratungs- und Testangeboten über zielgruppenspezifische Präventionsprojekte bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit und der Förderung der Selbsthilfe“, schreibt der Kreis.

