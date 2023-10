Weihnachtstrecker im Kreis Wesel – mit einigen Fragezeichen

Inzwischen gehören sie fest zur Adventszeit in den Städten und Gemeinden des Kreises Wesel: die Lichterfahrten der Bauern. Auch in diesem Jahr wird es wieder die weihnachtlich geschmückten Trecker der heimischen Landwirte geben, mit denen sie nicht nur festliche Stimmung verbreiten möchten, sondern auch auf ihre Situation hinweisen und für ihre Sache demonstrieren. Motto der Lichterfahrten ist „Ein Funken Hoffnung.“

Allerdings kann Mitorganisatorin Svenja Stegemann vom Verein „Land sichert Versorgung“ aktuell noch nicht sagen, ob die Treckerzüge das gleiche Ausmaß wie im vergangenen Jahr haben werden. „Wir wollen uns jetzt zusammensetzen und planen“, sagt sie. Die Lage der Bauern sei aber schwierig, es sei daher unklar, ob alle Akteure aus dem vergangenen Jahr wieder mitmachen werden. Fest steht laut Stegemann bislang nur, dass es Weihnachtstrecker geben wird. (sz)

