Weihnachtsmärkte 2023: Was im Kreis Wesel geplant ist

Kreis Wesel. Weihnachtsmarkt-Fans kommen im Kreis Wesel auch 2023 auf ihre Kosten. Die Termine im Überblick: Von Moers bis Xanten, von Dinslaken bis Wesel.

Es dauert zwar noch ein paar Wochen, aber bei vielen Menschen steigt die Vorfreude auf die Weihnachtsmärkte im Jahr 2023 schon an.

schon an. Wir geben in diesem Artikel eine Übersicht zu den Weihnachtsmarkt-Terminen im Kreis Wesel.

im Kreis Wesel. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es bei den Weihnachtsmärkten im Kreis Wesel einige Änderungen.

Funkelnde Buden an den Fußgängerzonen, der Geruch von Zimt und Nelken und besinnliche Adventsmusik: Die Termine für zahlreiche Weihnachtsmärkte in der Adventszeit 2023 im Kreis Wesel stehen schon fest. Wir geben die große Übersicht – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Weihnachtsmärkte 2023: In Wesel gibt es eine große Änderung

In Wesel gibt es gleich drei Veranstaltungen, um die Weihnachtszeit einzuläuten: Am ersten Adventwochenende (2. und 3. Dezember) startet der traditionelle Adventmarkt mit zahlreichen ausstellenden Vereinen auf dem Großen Markt. Vom 15. bis zum 17. Dezember findet in diesem Jahr wieder der beliebte Diersfordter Waldweihnachtsmarkt statt. Hier sind die Gäste umgeben von Waldbäumen und können sich an den Holzhütten und im beheizten Zelt nach Geschenken umschauen. Zusätzlich gibt es dieses Jahr einen Weihnachtsmarkt im Heubergpark, von Mittwoch, 6. Dezember bis Sonntag, 10. Dezember. Dieser „Weseler Hüttenzauber“ startet also am zweiten Adventswochenende. Dazu wird der Heubergpark schön beleuchtet und zahlreiche Aussteller bieten kreative Geschenkideen an. Auch die beliebte Eisbahn steht wieder ab dem 24. November auf dem Berliner-Tor-Platz in Wesel.

In Schermbeck haben sich zwei Märkte zu einem Event zusammengetan. Weihnachtsmarkt und „Marktplatz der Hilfe“ gehen in diesem Jahr einen gemeinsamen Weg. Am Samstag vor dem ersten Advent, also am 2. Dezember, werden die Stände nahe des Parkplatzes Overkämping aufgebaut.

Weihnachtsmärkte in Moers, Kamp-Linfort und Neukirchen-Vluyn

Auch auf dem Kastellplatz im Herzen der Stadt Moers wird es wieder den traditionellen Weihnachtsmarkt geben. Vom 17. November bis zum 22. Dezember stellen Händlerinnen und Händler ihre Winterspezialitäten aus. Die Buden sind auch in Teilbereichen der Innenstadt (Meerstraße, Haagstraße, Altmarkt) aufgebaut.

Der Weihnachtsmarkt im Zechenpark in Kamp-Lintfort ist besonders stimmungsvoll. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Der beliebte Adventsmarkt auf dem Abteiplatz am Kloster in Kamp-Lintfort geht in die nächste Runde. Hier wartet Selbstgemachtes aus Küche und Garten sowie viel Kunsthandwerk auf die Gäste. Auch die Kulisse des Klosters bietet am 16. und 17. Dezember ein besonderes Ambiente. Die Erlöse des Adventsmarktes am Kloster Kamp werden für einen gemeinnützigen Zweck gespendet. Stöbern und genießen in industrieller Kulisse: Der Weihnachtsmarkt im Zechenpark in Kamp Lintfort findet vom 30. November bis zum 3. Dezember und vom 7. bis 10. Dezember statt. Hier gibt es beleuchtete Gebäude und Stände rund um den Förderturm.

Rund um die Dorfkirche Neukirchen-Vluyn gibt es am Samstag, 2. Dezember, den Weihnachtsmarkt Dorf Neukirchen. Der Markt ist eine Kooperation örtlicher Vereine. Überschüsse aus der Veranstaltungsorganisation werden für einen guten Zweck gespendet. Im Angebot ist auch hier viel Handgemachtes: Näh- und Strickware, Spielzeug aus Holz und Drechselarbeiten.

Welche Weihnachtsmärkte in Hünxe, Hamminkeln und Rheinberg geplant sind

Der Krudenburger Weihnachtsmarkt in Hünxe lädt ebenfalls am 2. Dezember wieder ein. Die Anwohner von Krudenburg verkaufen auf der Dorfstraße in Hünxe Selbstgemachtes. Auch der Hof Schulte-Drevenack in Hünxe Drevenack bietet einen besonderen Weihnachtsmarkt an, mit leckeren Landprodukten, Deko- und Geschenkartikeln. Die Scheune wird geschmückt und es wird ein buntes Programm geben. Der Markt findet am zweiten und dritten Adventwochenende statt.

Der Weihnachtsmarkt in Krudenburg zieht jedes Jahr viele Menschen an. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Lichterglanz und Trompetenklänge gibt es beim Weihnachtsmarkt am Schloss Ringenberg und auf dem angrenzenden Landhof in Hamminkeln. Hier können die Gäste Köstlichkeiten am Schloss oder im Land-Café genießen, einen Glühwein im Zelt des Heimatvereins trinken oder einen Eierpunsch im Jagdzimmer. Auf dem Hof gibt es auch Alpakas zu sehen und Geschenkideen aus Wolle. Der Markt geht vom 2. bis zum 3. Dezember.

In Orsoy in Rheinberg bietet der Weihnachtsmarkt ein familienfreundliches Programm an. Vom 9. bis zum 10. Dezember füllt sich der Marktplatz in Orsoy mit zahlreichen Hütten. Auch den Spektakel-Adventsmarkt wird es dieses Jahr wieder in Rheinberg geben. Den Anfang macht am 15. Dezember ein Eröffnungschor. Der Markt geht bis zum 17. Dezember im Innenhof der evangelischen Kirche in Rheinberg.

Diese Weihnachtsmärkte sind in Dinslaken und Voerde geplant

Der Sternenmarkt in im Herzen von Voerde-Spellen lockt mit vielen liebevollen Geschenkideen. Hobbybastler stellen am 2. und 3. Dezember in der Dorfmitte ihre winterlichen Waren aus. Am dritten Adventswochenende, vom 15. bis 17. Dezember, gibt es außerdem einen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt, nämlich auf dem Rathausplatz in Voerde. Dieses Jahr wird es nach 15 Jahren Tradition keinen Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Haus Voerde geben. Die Organisationsarbeit sei für den kleinen Verein nicht mehr leistbar, so ein Sprecher. Auch Kostensteigerungen währen der Coronazeit und darüber hinaus seien ein Grund. Deswegen ist der Budenzauber dieses Jahr „umgezogen“, in die Innenstadt. Viele Weihnachtsmärkte haben mit steigenden Energiepreisen zu kämpfen.

Ebenfalls vom 15. bis zum 17. Dezember werden die festlichen Lichter an der Burg in Dinslaken gezündet. Auf die Gäste warten regionale Winterspezialitäten und ein stimmungsvolles Programm. In der Zechenwerkstatt in Lohberg ist der Markt vom 8. bis zum 10. Dezember geplant. Zudem soll es auch auf dem Neutorplatz wieder einen mehrere Wochen andauernden Markt geben, Details dazu waren aber noch nicht bekannt.

Auch in Xanten gibt es wieder einen großen Weihnachtsmarkt

In diesem Jahr findet der Nikolausmarkt der Gemeinde Alpen am 9. und 10. Dezember statt. Zahlreiche Alpener Vereine stellen sich vor und verkaufen selbstgemachte Winterartikel. Auf die Kinder wartet ein buntes Bastel- und Spielprogramm.Der traditionelle Xantener Weihnachtsmarkt lockt vom 17. November bis zum 21. Dezember mit Buden, Late-Night-Shopping und einer großen Weihnachtsverlosung mit Sach- und Gutscheinpreisen. Auch ein Bühnenprogramm wartet in der Innenstadt auf die Gäste.

Das sind die bisher bekannten Planungen der Veranstalter. Sollte sich etwas ändern oder noch Veranstaltungen dazu kommen, werden wir den Artikel aktualisieren. Veranstalter könnten sich auch gerne per Mail an kreis.wesel@nrz.de bei uns melden.

