Wehretat, Waffenlieferungen, Swift: Das sagen Jungpolitiker

Am Donnerstag kündigte die Bundesregierung weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an. Die Jugendorganisationen der Parteien im Kreis Wesel sehen das Vorgehen unterschiedlich.

Kreis Wesel. Krieg in der Ukraine: In den Nachwuchsorganisationen der Parteien im Kreis Wesel gehen die Meinungen zur Haltung Deutschlands auseinander.

Nach dem Paradigmenwechsel in der bundesdeutschen Sicherheitspolitik distanzieren sich einige politische Organisationen von den Regierungsplänen. Auch im Kreis Wesel.

Kanzler Olaf Scholz hatte am Sonntag neben Waffenlieferungen an die Ukraine und Ausschluss russischer Banken aus dem Swift-System ein Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro und eine Erhöhung des jährlichen Wehretats auf mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes angekündigt. Dafür erhielt die Regierung viel Applaus im Bundestag. Der Widerspruch kam einige Tage später aus den eigenen Reihen der SPD. Das „Forum Demokratische Linke“ (DL21) etwa lehnt die Pläne ab, Teile der Bundesgrünen zogen nach und forderten ein Ende der Waffenlieferungen. Auch die Jusos im Kreis Wesel lehnen die Pläne der Bundesregierung ab.

Zum einen sei das jetzt angekündigte Sondervermögen für die Bundeswehr „ein Schlag ins Gesicht“ all derjenigen, denen das Geld vorenthalten werde, etwa in Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung oder Pflege, sagt die Kreis Weseler Juso-Vorsitzende, Melina Sonis, auf Anfrage. Zum anderen sei es ein Trugschluss zu glauben, man mache die Erde mit noch mehr Waffen sicherer. Das habe die deutsche Geschichte hinreichend bewiesen. Deshalb sei man auch gegen Waffenlieferungen, um die Ukraine im von Putin geführten völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu unterstützen.

Statt Waffenlieferungen an die Ukraine fordern die Jusos im Kreis Wesel mehr Diplomatie

„Frieden in Europa kann es nur geben, wenn endlich abgerüstet wird. Wir Jusos solidarisieren uns daher mit allen fortschrittlichen Kräften, in Russland, in der Ukraine und bei uns in der EU, die den Druck auf die Verantwortlichen erhöhen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren“, so Sonis weiter. „Krieg mit noch mehr Krieg zu bekämpfen ist den Realitäten des 21. Jahrhunderts dagegen unwürdig.“

Auch bei den Wirtschaftssanktionen sprechen sich die Jusos für ein dezidiertes Vorgehen aus. Diese dürften ausschließlich die politisch Verantwortlichen treffen. „Die russische Bevölkerung darf nicht für den verbrecherischen Angriffskrieg ihrer politischen Führungsriege bestraft werden.“ Das sieht auch die „Linksjugend´solid“ im Kreis Wesel so. Mit Blick auf das Sondervermögen für die Bundeswehr fragt sich Linksjugend-Chef Christoph Rösen außerdem, „warum in den letzten Jahren nicht mehr Geld für unsere Bildung, das Gesundheitssystem oder die Bekämpfung des Klimawandels eingesetzt wurde, wenn wir es in Deutschland offenbar just generieren können?“

Dagegen ist sich der Nachwuchs von CDU und FDP im Kreis einig: Die Waffenlieferungen sind richtig! Es sei die „moralische Aufgabe und Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland“, als Teil der EU und Teil der Nato der Ukraine militärisch bei Seite zu stehen, ohne aber eine weitere Eskalation der Lage leichtfertig zu provozieren, sagt zum Beispiel der Vorsitzender der Jungen Liberalen (JuLis) im Kreis Wesel, Timo Schmitz.

Julis, Grüne Jugend und Junge Union im Kreis Wesel befürworten Waffenlieferungen an die Ukraine

„Die Menschen in der Ukraine verteidigen sich vor einem Angriff auf ihre Freiheit und ihr Leben. Sie haben sich für das westliche und freiheitliche Lebensmodell entschieden, deshalb müssen wir ihnen beistehen.“ Durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine werde auch die jetzige Weltordnung und ein friedliches Europa infrage gestellt, umso angemessener sei die Entscheidung der Bundesregierung. Auch beim Ausschluss russischer Banken aus dem internationalen Zahlungsverkehr habe Europa Geschlossenheit gezeigt.

Das Zwei-Prozent-Ziel beim Wehretat, das die Bundesregierung sogar noch übersteigen will, nennt Timo Schmitz „längst überfällig“. Das hätten in der Vergangenheit einige Nato-Partner zurecht kritisiert. „Nachhaltig den Frieden zu sichern, bedeutet auch für das Schlimmste vorbereitet zu sein!“, sagt Schmitz. Das Sonderbudget von 100 Milliarden Euro sei ein Investment in deutsche Sicherheitsinteressen und darüber hinaus „international ein starkes Zeichen“.

Für den Vorsitzenden der Jungen Union (JU), Frederik Paul, stellt sich bei der angekündigten Erhöhung des Wehretats unterdessen die Frage, „warum erst ein Krieg in Europa ausbrechen muss, dass dieses Ziel erreicht wird?“ Auch, dass die Gazprombank als eine der wichtigsten Banken Russlands vom Swift-Ausschluss verschont werde, sei für ihn völlig unverständlich.

Der JU-Vorsitzende spricht sich außerdem für eine Debatte über ein Gesellschaftsjahr für Schulabsolventinnen und -absolventen aus, „in sozialen, ökologischen oder kulturellen Einrichtungen - oder eben bei der Bundeswehr“, so Paul.

Die Grüne Jugend im Kreis Wesel lehnt 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr ab

Die Grüne Jugend im Kreis Wesel spricht sich unterdessen direkt für einen kompletten Ausschluss Russlands aus dem Zahlungssystem Swift aus. Angesichts der derzeitigen Situation befürworten auch die beiden Vorsitzenden Clara Stockhorst und Jan Pütter die Waffenlieferungen an die Ukraine und verurteilen, wie alle Jugendorganisationen, „den Völkerrechtsbruch Russlands und die aktuellen Aggressionen aufs Schärfste“. Gleichzeitig warnen sie auch vor einem Wettrüsten und sprechen sich „grundsätzlich für eine diplomatische Lösung des Konflikt und gegen Krieg aus“.

Den 100-Milliarden-Zuschuss für die Bundeswehr lehnt die Grüne Jugend im Kreis Wesel dagegen gänzlich ab. Die schlechte Ausstattung der Truppe sei nicht auf Budgetmangel, sondern auf „Missmanagement und schlechte Planung“ zurückzuführen, sagen Stockhorst und Pütter. Anstatt das gesamte Geld an der Bundeswehr zu geben, müsse man vorrangig in die solidarische Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung sowie den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland investieren - „vor allem, um die Unabhängigkeit von russischem Gas zu gewährleisten“.

So unterschiedlich sie sich in der Frage der Waffenlieferungen und des Wehretats sind, so einig sind sich alle Jugendorganisationen in ihrer Solidarität mit den Bürgerinnen und Bürgern der Ukraine. Im Ring politischer Jugend des Kreises Wesel sei man sich selten so einig gewesen, sagt Frederik Paul. Neben einer Kundgebung in der vergangenen Woche habe man die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Städte sowie den Landrat aufgefordert, an Rathäusern und Kreishaus die ukrainische Flagge zu hissen. „Flaggen und Kundgebungen: Ja, das sind alles nur Symbole“, sagt Frederik Paul, „ich denke aber, dass sie den Menschen vor Ort Kraft geben.“

