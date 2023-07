Wechsel bei Kreis-FDP: Borges (28) wird neuer Vorsitzender

Kreis Wesel. Constantin Borges (28) folgt als Fraktionsvorsitzender der FDP im Weseler Kreistag auf Rudolf Kretz-Manteuffel (71). Was sich Borges vornimmt.

An der Spitze der FDP-Kreistagsfraktion hat es einen Wechsel gegeben: In einer turnusmäßigen Wahl hat die FDP im Kreistag einen neuen Fraktionsvorstand gewählt. Rudolf Kretz-Manteuffel (71), bisheriger Fraktionsvorsitzender, übergibt nach etwa der Hälfte der Wahlperiode das Amt in jüngere Hände. Constantin Borges (28) aus Moers, bisher stellvertretender Fraktionsvorsitzender, ist sein Nachfolger. Das geht aus einer Mitteilung hervor. Kretz-Manteuffel werde Fraktionsvize.

Neuer FDP-Fraktionsvorsitzende will Akzente für junge Menschen setzen

„Ich freue mich auf die neue kommunalpolitische Aufgabe und danke meinem Vorgänger Rudolf Kretz-Manteuffel sowie meiner Fraktion für das Vertrauen, das sie in mich setzen“, äußerte sich Borges. Als junger Lokalpolitiker in einem statistisch betrachtet älteren Kreis Nordrhein-Westfalens liege ihm insbesondere am Herzen, politische Akzente für junge Menschen und junge Familien zu setzen, um sie im Kreis Wesel zu halten oder dazu zu bewegen, sich hier anzusiedeln.

Borges hat einen Abschluss als Bankkaufmann, einen Bachelor in BWL und absolviert derzeit seinen Masterstudiengang in Wirtschaftspädagogik. Er ist seit sechs Jahren in der Kreispolitik aktiv. Seit der Kommunalwahl 2020 ist er Mitglied des Kreistags und den Angaben zufolge jüngstes Mitglied des Kommunalparlaments. 2011 trat er im Alter von 16 Jahren der FDP bei und amtiert nach Stationen auf Landesebene und als Bundesvize aktuell als Bundesschatzmeister der FDP-Jugendorganisation Junge Liberale. „Mit dem Wechsel an der Spitze der FDP-Fraktion im Weseler Kreistag ergeben sich neue Perspektiven und Möglichkeiten. Gleichzeitig bin ich froh, mit Rudolf Kretz-Manteuffel einen sehr erfahrenen und kompetenten Politiker als meinen Stellvertreter zu haben“, sagt Borges.

