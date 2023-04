Was der Tarifabschluss für den Kreis Wesel bedeutet

Kreis Wesel. Landrat Ingo Brohl nennt die Einigung ein zweischneidiges Schwert. Die Auswirkungen auf den Haushalt seien massiv. Wackelt jetzt die Kreisumlage?

Neben den 13 Kommunen setzt die Einigung im Tarifstreit auch den Kreis Wesel unter Druck. Die Verwaltung muss nun Lösungen finden, um die Mehrbelastungen auszugleichen, die durch die Einigung entstehen dürften. Dass die Aufgabe nicht einfach wird, bestätigt Landrat Ingo Brohl auf Anfrage.

Da für 2023 ausschließlich Beträge als Inflationsausgleichsprämie vorgesehen sind, ist der Personalmehraufwand im Vergleich zum alten Tarifvertrag mit rund 2,5 Millionen Euro noch vergleichsweise niedrig. In 2024 allerdings wird es darüber hinaus eine tarifliche Erhöhung geben, die laut Kreis Wesel zu Mehraufwendungen von rund sieben Millionen Euro führen soll.

Für Landrat Ingo Brohl ist die Einigung im Tarifstreit ein zweischneidiges Schwert. Für die Beschäftigten sei der Abschluss gut und trage auch zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes bei. Für den Kreis bedeute das Ergebnis aber hohe finanzielle Belastungen. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Landrat Ingo Brohl bezeichnet den Tarifabschluss als zweischneidiges Schwert für die kommunale Familie. „Zum einen ist es richtig, dass die Beschäftigten angemessen entlohnt werden, auch im Hinblick auf die aktuelle Inflation. So bleibt die Verwaltung im Kampf um Arbeitskräfte ein auch unter Entlohnungsaspekten attraktiver Arbeitgeber“, sagt Brohl. Zudem würden durch den Abschluss weitere, belastende Streiks vermieden. „Zum anderen bedeutet dieser Tarifabschluss schon eine enorme Herausforderung für die kommunalen Finanzen“, so Brohl weiter.

„Im laufenden Haushaltsjahr 2023 bin ich vorsichtig optimistisch, dass wir die nicht eingeplanten Mehrkosten in der laufenden Haushaltsbewirtschaftung im Ergebnis werden ausgleichen können“, so Brohl, der aber in den kommenden Jahren von wesentlichen höheren Belastungen ausgeht. „Die Steigerungen für folgende Haushaltsjahre und den Doppelhaushalt 2024/2025, den wir aktuell planen, sind aber durchaus massiv“, so der Landrat. „Trotz aller zusätzlichen, darüber hinausgehenden Herausforderungen, beispielsweise dem Bau- und Sanierungspfad oder auch dem steigenden personellen Bedarf im Jugendamt, bleibt aber weiterhin mein Anspruch, dass ich den historisch niedrigen Hebesatz bei der Kreisumlage halten möchte, um die Städte und Gemeinde nicht noch zusätzlich zu belasten.“

Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt derzeit bei 36,4 Prozent und damit so niedrig wie noch nie. Ob es gelingen wird, ihn weiterhin niedrig zu halten, ist nach den aktuellen Gegebenheiten ungewiss. Der Kreis äußert sich auf Nachfrage noch sehr zurückhaltend dazu: „Es ist beabsichtigt, die Kreisumlage auch im Doppelhaushalt 2024/25 gleichbleibend niedrig zu halten.“

Selbst bei der Gewerkschaft Verdi im Kreis Wesel lässt der Tarifabschluss nicht durchweg die Korken knallen. Angesichts der derzeit laufenden Mitgliederbefragung möchte sich der Gewerkschaftssekretär des rechtsrheinischen Verdi-Bezirks Duisburg-Niederrhein, Gustav Wilden, nicht eingehend äußern. Aber: „Der Abschluss ist nicht unumstritten“, sagt Wilden. Die Diskrepanz zwischen den eigentlichen Forderungen und dem, worauf sich die Parteien geeinigt hätten, sei schon groß.

Am 12. Mai soll die Abstimmung abgeschlossen sein, am 15. Mai dann entscheidet die Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst endgültig über das Tarifergebnis. Bis dahin rechnet auch der Geschäftsführer des Verdi-Bezirks „Linker Niederrhein“, Dominik Kofent mit einer kontroversen Diskussion. „Nach solchen Abschlüssen wird immer kontrovers diskutiert“, so Kofent. Allerdings habe er nach der vorläufigen Einigung überwiegend positive Rückmeldungen bekommen. Selbstverständlich habe man bei einigen Dingen auch „die Faust in der Tasche“ machen müssen, er sei aber der Überzeugung, dass man gerade für die unteren Einkommensklassen ein gutes Ergebnis erzielt habe.

>>>Das Ergebnis<<<

Bund, Kommunen und Gewerkschaften haben sich darauf geeinigt, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zunächst eine steuerfreie Einmalzahlung von 3000 Euro erhalten. 1240 Euro davon sollen bereits in diesem Juni fließen, weitere 220 Euro jeweils in den Monaten von Juli bis Februar 2024. Von März 2024 an soll es dann einen monatlichen Sockelbetrag von 200 Euro und anschließend eine Tariferhöhung von 5,5 Prozent geben. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll 24 Monate betragen. Die Gewerkschaft Verdi hat eine Mitgliederbefragung gestartet. Dass sie negativ ausfällt, gilt als unwahrscheinlich.

