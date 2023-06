Kreis Wesel. Bei den Feuerwehren im Kreis gibt es Umstellungen: Sirenenalarme werden bis auf Ausnahmen eingestellt – auch bei Einsätzen ändert sich etwas.

Viele Menschen sind seit vielen Jahren daran gewöhnt: Regelmäßig ertönen in den Städten und Gemeinden im Kreis Wesel die Sirenen – entweder zur Alarmierung der Feuerwehr oder als Probealarm in einem bestimmten Zeitrhythmus. Damit ist nun Schluss. Ab Juli werden die Sirenen im gesamten Kreisgebiet nur noch zwei Mal im Jahr probemäßig heulen – und zwar sowohl beim landesweiten als auch beim bundesweiten Warntag.

Grund für diese Entscheidung ist nach Angaben der Kreisverwaltung eine Vorgabe des nordrhein-westfälischen Innenministeriums. Denn: Das Sirenensignal muss künftig das Alleinstellungsmerkmal als Warnung vor Gefahren und Katastrophen sein und darf daher als Alarmierungsmittel für die Feuerwehr nicht mehr benutzt werden. Dadurch soll die Bevölkerung mit der Bedeutung der Sirenensignale zur Warnung und Entwarnung für den Ernstfall vertraut gemacht werden.

Es ist nicht die einzige Neuerung für die Feuerwehren im Kreis Wesel. Noch deutlich weitreichender ist die Änderung der sogenannten Alarm- und Ausrückeordnung (AAO). Sie regelt die Alarmierung von Feuerwehren und Hilfskräften bei Einsatzlagen und ist in einem aufwendigen Prozess nach kreiseinheitlichen Vorgaben nun neu aufgesetzt worden. Die Grundlage trägt den Namen Qualm und bedeutet „Qualifizierte Alarmierung“.

Abläufe bei den Feuerwehren sollen verbessert werden

Was etwa sperrig und bürokratisch klingt, kann im Zweifel Leben retten. Denn es geht darum, die Abläufe bei der Alarmierung von Einsatzkräften zu optimieren – und um die Möglichkeit, Fehler zu reduzieren. Bisher wurden zunächst aus der Kreisleitstelle heraus die örtlichen Einheiten alarmiert und zum Einsatzort geschickt, unabhängig davon, wie sie in diesem Moment personell und technisch ausgestattet waren. Ab sofort werden sowohl die Mannschaftsstärke als auch die aktuell zur Verfügung stehende Ausstattung der jeweiligen Feuerwehreinheiten vor Ort automatisiert bei der Alarmierung berücksichtigt.

„Bei der ‚Qualifizierten Alarmierung‘ wird nur alarmiert, was auch tatsächlich zur Verfügung steht“, erklärt Markus Janßen, stellvertretender Kreisbrandmeister und Leiter des Arbeitskreises AAO. „Für die Datenversorgung im Einsatzleitrechner wird eine wahrscheinlich verfügbare Mannschaftsstärke im Einsatzleitrechner hinterlegt und danach der Kräfteansatz errechnet. Bei besonderen personellen Ausfällen oder Verhinderungen, zum Beispiel bei bereits zeitgleich laufenden Einsätzen, wird diese Größe auf Hinweis der jeweiligen Feuerwehr durch die Leitstelle zeitlich befristet angepasst.“ Außerdem kann über das neue System auch per Knopfdruck von den Feuerwehren vor Ort gemeldet werden, wenn ein Fahrzeug defekt und nicht einsatzbereit ist.

Sicherheit im Kreis Wesel soll durch Umstellung erhöht werden

Die Verfügbarkeit von Einsatzmitteln, also von Fahrzeugen und Gerät, wird live durch den Einsatzleitrechner erfasst. Die Informationen werden über ein Funksignal vom Fahrzeug zur Leitstelle gesendet und sofort im Einsatzfall verarbeitet. „Diese Informationen werden über den Leitstellenrechner verwertet, der auch die erforderlichen Alarmierungen automatisch vornimmt“, so Janßen. Wie viele Einsatzkräfte und welches Gerät gebraucht wird, entscheidet sich anhand von Einsatzstichwörtern. So ist in den Daten hinterlegt, was beispielsweise bei einem Brand der Stufe eins bis vier jeweils gebraucht wird.

In der Kreisleitstelle läuft das Einsatzgeschehen im Kreis Wesel zusammen. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Die Umstellung auf das neue System erfolgte in dieser Woche. „Das Schlimmste, das im Rahmen der Umstellung passieren könnte, ist, dass im Einzelfall ein Fahrzeug zu viel alarmiert wird“, sagt Kreisbrandmeister Udo Zurmühlen. Durch den Umstieg werde die Sicherheit aller Bewohnerinnen und Bewohner im Weseler Kreisgebiet erhöht, betont Zurmühlen. „Durch Qualm sind die Feuerwehren in der Lage, schneller mit dem richtigen Gerät und Personal am Schadensort zu sein.“

