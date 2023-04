Kreis Wesel/Kreis Kleve. In den Kreisen Kleve und Wesel werden ab dieser Woche Sprühfahrzeuge an Landes- und Bundesstraßen im Einsatz sein. Aber nur bei gutem Wetter.

Der Landesbetrieb Straßen-NRW in dieser Woche an Bundes- und Landesstraßen in den Kreisen Wesel und Kleve mit der Bekämpfung der Raupen des Eichenprozessionsspinners beginnen. Dafür werden Sprühfahrzeuge eingesetzt, die mit Schrittgeschwindigkeit von frühmorgens bis in die Abendstunden unterwegs sind.

Ab Mitte/Ende April beginnt die Raupenzeit des Eichenprozessionsspinners, einer von Juli bis September aktiven Mottenart. Die Raupen sind für den Menschen auf Grund ihrer giftigen Behaarung gefährlich. Bei Kontakt mit der Haut können starke Juckreize oder allergische Schockreaktionen auftreten. Werden Raupenhaare eingeatmet, kann es zu Entzündungen der Luftwege kommen.

Bei dem angewendeten Verfahren werden die befallenen Bäume großflächig besprüht, heißt es vom Landesbetrieb. Das aufgesprühte Mittel wird durch die jungen Raupen über die Nahrung aufgenommen. Für Menschen, Tiere oder Pflanzen sei es nicht schädlich. Damit sich das Mittel gleichmäßig auf den Bäumen verteilen kann, muss die Sprühaktion bei trockenem Wetter durchgeführt werden.

