Warum am 8. Dezember im Kreis Wesel die Sirenen heulen

Kreis Wesel. Rund 200 Sirenen heulen am 8. Dezember um 11 Uhr im Kreis Wesel auf. Der bundesweite Probealarm ist dieses Jahr sehr spät. Das hat einen Grund:

Am Donnerstag, 8. Dezember, wird um 11 Uhr ein bundesweiter Probealarm der stationären Sirenen durchgeführt. Darauf weist der Kreis Wesel hin. Ziel des Probealarm ist es, der Bevölkerung die Bedeutung der Signale und die damit verbundenen Verhaltensweisen näherzubringen. Gleichzeitig soll festgestellt werden, ob es Defizite bei der Technik gibt und die Signale auch überall zu hören sind. Im Kreis Wesel werden an diesem Tag rund 200 stationäre Sirenen und mobile Hochleistungssirenen eingesetzt.

Der bundesweite Probealarm, der grundsätzlich jährlich am zweiten Donnerstag im September durchgeführt werden soll, wird in diesem Jahr ausnahmsweise auf Donnerstag, den 8. Dezember, verschoben, um den neuen Warnkanal Cell Broadcast (CB) in den Warnmix einzufügen. Bei dem Warnkanal CB wird automatisch eine Nachricht mit dem Text der Warnung an jedes mobile Endgerät, das ins Mobilfunknetz eingewählt ist, versandt. Gleichzeitig wird auf dem Endgerät ein lautes Tonsignal erzeugt, welches dem Nutzer den Eingang der Warnung verdeutlicht.

Die Unwetter und die Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer des letzten Jahres hätten gezeigt, dass Warnapps und klassischen Sirenen nicht ausgereicht haben, um die Bevölkerung flächendeckend vor der Gefahr zu warnen, schreibt der Kreis. In anderen EU-Staaten soll Cell Broadcast bereits im Einsatz sein.

Auf diese Sirenen-Signalfolge und ihre Bedeutung weist der Kreis hin:

Dauerton von 1 Minute mit der Bedeutung „Entwarnung“

Heulton auf- und abschwellend von 1 Minute mit der Bedeutung „Gefahr, Radio einschalten und auf Durchsagen achten“

Die Signalfolge wird in einem zeitlichen Abstand von 5 Minuten erfolgen

Bei größeren Schadensereignissen erhält man Informationen zum Schadensgeschehen unter www.kreis-wesel.de oder unter 0800/1204000. Dieser Telefonanschluss ist auch beim Probealarm am 8. Dezember von 11 Uhr bis 14 Uhr besetzt. Hier werden Hinweise darüber entgegengenommen, ob Sirenen an bestimmten Stellen nicht zu hören waren. Bei Rückfragen zum Sirenenalarm kann man sich ebenfalls an diese Nummer wenden. Hier werden gern auch Anregungen aus der Bevölkerung entgegengenommen.

Alle Informationen sind auch im Internet unter www.kreis-wesel.de (unter der Rubrik Themen A - Z / Sicherheit und Ordnung / Katastrophenschutz / Warnung der Bevölkerung) sowie auf der Internetseite des Landes NRW unter https://www.im.nrw/themen/gefahrenabwehr/warnung und über die Warn-App „NINA“ für Mobilgeräte erhältlich. Informationen in verschiedenen Sprachen sind verfügbar unter Serviceportal, Warnung der Bevölkerung (warnung-der-bevoelkerung.de).

