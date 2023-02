Warnstreiks im Kreis Wesel: Kitas und Nahverkehr betroffen

Kreis Wesel. Am Mittwoch bleiben Kitas geschlossen oder laufen im Notbetrieb. Der Nahverkehr kommt zum Erliegen. Welche Städte besonders betroffen sind.

Verdi startet in der kommenden Woche mit den ersten großen Warnstreiks auch im Kreis Wesel, die besonders auf Kitas und den Nahverkehr Auswirkungen haben werden. Am Mittwoch, 15. Februar, werden die Beschäftigten der Stadtverwaltungen in Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort sowie der Unternehmen Lineg, Enni und Niag zu ganztägigen Streiks aufgerufen. Damit wolle man vor der nächsten Verhandlungsrunde am 22. und 23. Februar den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, kündigt die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung an.

Warnstreiks im Kreis Wesel: Wo Kitas am Mittwoch geschlossen bleiben können

„Sehr hohe Streikauswirkungen“ kündigt Verdi auf Nachfrage vor allem für den Nahverkehr an. Man werde die Niag „sehr intensiv bestreiken“. Demnach dürfte der Busverkehr im Kreis Wesel so gut wie zum Erliegen kommen. Darüber hinaus sind die Beschäftigten der Stadtverwaltungen Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort zum Streik aufgerufen. Dienste am Bürger würden dann nur eingeschränkt angeboten, kündigt Verdi an, und: „Kindertagesstätten der bestreikten Stadtverwaltungen öffentlicher Hand werden zu großen Teilen geschlossen bleiben oder im Notbetrieb sein.“ Auch die kommunalen Bäder sollen bestreikt werden.

„Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sind wütend ob der fehlenden Wertschätzung ihrer Arbeitgeber. Die Kolleginnen und Kollegen benötigen den Inflationsausgleich, um weiterhin ihren Lebensunterhalt sicherstellen zu können. Die Streikbereitschaft im öffentlichen Dienst ist sehr hoch“, so Verdi-Bezirksgeschäftsführer Dominik Kofent. Deshalb wirbt er auch um Verständnis für die Warnstreiks und deren Folgen für die Bürgerinnen und Bürgern am Niederrhein. Insgesamt sind laut Kofent mehr als 4000 Beschäftigte im linksrheinischen Verdi-Bezirk des Kreises Wesel zum Warnstreik aufgerufen.

Rechtsrheinisch sind laut Verdi-Bezirk Duisburg-Niederrhein noch keine Warnstreiks geplant. Damit sind auch auf Ebene der Kreisverwaltung noch keine Auswirkungen zu erwarten.

Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten. In NRW sind 640 000 Beschäftigte von den Tarifverhandlungen betroffen. Eklatant wichtig sind diese Verhandlungen laut Verdi für die Beschäftigten mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen findet am 22./23. Februar 2023 in Potsdam statt. Die dritte Runde ist vom 27. bis 29. März 2023, ebenfalls in Potsdam angesetzt.

