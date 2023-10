Wagenknecht-Austritt: Wagner sieht Linke aus Lähmung befreit

Kreis Wesel/Berlin. Was bedeutet es für die NRW-Linke, dass Wagenknecht ihre eigene Partei gründen will? Sascha H. Wagner gehört zum Landesvorsitz und antwortet.

Nun ist es mit der Bundespressekonferenz offiziell: Sahra Wagenknecht macht zunächst ihren eigenen Verein, dann ihre eigene Partei auf, das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ BSW. Was bedeutet das für Die Linke in NRW? Nimmt Wagenknecht nun ihren Flügel mit, ist die NRW-Partei geschwächt, hat aber nach ewigen Querelen endlich Ruhe? Sascha H. Wagner aus Dinslaken gehört zum Führungsduo der Linkspartei in NRW, er sitzt auch im Kreistag Wesel. Ganz mag er dieser Einschätzung nicht widersprechen, eine deutliche Schwächung sehe er aber nicht.

„Es geht jetzt um eine inhaltliche Neuaufstellung“, sagt Wagner auf Anfrage. „Wir können jetzt aus einer jahrelangen politischen Lähmung herauskommen und uns auf unsere Kernkompetenz konzentrieren, eine gute Sozialpolitik.“ Tatsächlich gehörten nicht viele aus der Linkspartei in NRW dem Wagenknecht-Flügel an, „das wirkt nur so, weil einige Bundestagsabgeordnete dazu gehören. Ja, es wird Abspaltungen geben, aber nur zu einem geringen Prozentsatz.“

Gesprächsversuche mit dem Wagenknecht-Flügel

Für Wagner war das unabwendbar. „Seit mehr als einem Jahr haben wir versucht, Gespräche zu führen. Das wurde immer abgelehnt. Wenn man nicht miteinander spricht, lassen sich auch keine Brücken bauen.“ Für Wagner ist die aktuelle Situation offenbar eher eine Chance als ein Problem. „Wir können uns jetzt wieder auf unsere Schwerpunkte konzentrieren.“

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel