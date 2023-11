Vortrag über ausbeuterische Arbeit im Grenzgebiet

Pagonis Pagonakis bekämpft unmenschliche Leiharbeiterstrukturen in der Grenzregion. In Wesel hält er einen Vortrag über die Arbeitsbedingungen (Archivbild).

Kreis Wesel Viele Menschen aus Osteuropa arbeiten unter prekären Bedingungen in den Niederlanden und leben am Niederrhein. Ein Experte klärt auf.

„In Deutschland wohnen und in den Niederlanden arbeiten. Für tausende Leiharbeiterinnen und -arbeiter aus Rumänien und Bulgarien bedeutet dies häufig prekäre Wohn- und Arbeitsbedingungen bis hin zu Strukturen des Menschenhandels zum Zwecke der Arbeitsausbeutung“, heißt es in einer Pressemitteilung des Laboratoriums, einer Bildungs- und Informationsplattform der Evangelischen Kirchenkreise Dinslaken, Duisburg, Moers und Wesel. Ein Vortrag am Donnerstag, 30. November, im Haus am Dom in Wesel beleuchtet die ausbeuterischen Praktiken von Arbeitgebern im Grenzgebiet.

Pagonis Pagonakis, Koordinator des NRW Projekts „Arbeitnehmerfreizügigkeit fair gestalten“ berichtet dann über die menschenunwürdigen Missstände in der Leiharbeit in der Grenzregion Niederlande/NRW. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr. Im zweiten Teil stehen aktuelle Projekte im Mittelpunkt, die dazu beitragen sollen, die ausbeuterischen Miet- und Wohnverhältnisse zu beenden und die betroffenen Menschen zu schützen und zu unterstützen. „Für alle Teilnehmenden besteht die Möglichkeit, sich mit eigenen Erfahrungen und Fragen einzubringen“, schreibt das Laboratorium in der Pressmitteilung.

„Die häufigsten Beschwerden betreffen fehlenden Lohn, gesetzeswidrige Lohnabzüge, Arbeitsunfälle, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und unbezahlten Urlaub, Überstunden, ungerechtfertigte Kündigung sowie fehlende Papiere“, heißt es weiter.

Arbeitsminister Karl-Josef Laumann hat im Oktober das „Büro für faire Arbeit“, ein muttersprachliches Beratungsangebot für Arbeitsmigrantinnen und -migranten, in Emmerich eröffnet. In dem „Büro für faire Arbeit“ bietet das von der EU und vom Land geförderte Projekt „Arbeitnehmerfreizügigkeit fair gestalten“ künftig immer mittwochs für Betroffene Sprechstunden an. „In den letzten Jahren hat sich eine gute grenzüberschreitende Zusammenarbeit von deutschen und niederländischen Kommunen und Behörden entwickelt. Auf Initiative des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen finden vermehrt grenzübergreifende Kontrollen zur Bekämpfung von organisierter Ausbeutung statt, zuletzt Anfang November in Kleve“, so das Laboratorium.

Weitere Informationen und Anmeldungen bei Dieter Zisenis, Laboratorium, Mobil: 0179 758 7289 – Mail: laboratorium@ekir.de. Mehr unter: https://www.ev-laboratorium.de/

