Vorsicht, Taschendiebe sind im Kreis Wesel unterwegs

Kreis Wesel. Auch im Kreis Wesel genießen es die Menschen, endlich wieder unter Leute zu gehen. Das freut auch die Taschendiebe - so kann man sich schützen.

Am Wochenende sind im Kreis Wesel wieder einig Veranstaltungen geplant. Viele freuen sich auf den Trödelmarkt am Sonntag in Moers und den Stoffmarkt in Xanten – auch die Taschendiebe. Der Polizei im Kreis Wesel sind im ersten Halbjahr 2022 bereits 282 Fälle angezeigt worden. 2021 waren es im Vergleich 239.

Oft seien die Täter in Gruppen unterwegs, einer lenkt die Opfer ab, ein Zweiter schnappt sich die Geldbörse und der Dritte verschwindet mit der Beute. Opfer werden im Gedränge angerempelt oder unter einem Vorwand abgelenkt: Zum Beispiel weil die Kleidung „aus Versehen“ mit einem Getränk oder Senf beschmutzt wird oder die Täter nach dem Weg fragen.

Wertsachen möglichst dicht am Körper tragen

Das Kommissariat Prävention und Opferschutz der Kreispolizeibehörde Wesel gibt Tipps zum Schutz. „Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.“ Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Smartphone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper tragen. Hand- und Umhängetaschen sollten verschlossen auf der Körpervorderseite getragen werden, „oder klemmen Sie sie sich unter den Arm“. Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, ein Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse machen Langfingern das Leben schwer. Geldbörsen nicht oben in Tasche oder den Korb packen, sondern möglichst körpernah tragen. Handtaschen nie unbeaufsichtigt abstellen oder irgendwo aufhängen.

Weitere Informationen zur Kriminalprävention und zum Opferschutz finden sich im Netz unter: https://wesel.polizei.nrw/

