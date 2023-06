Vor Ferienbeginn: Kreispolizei Wesel appelliert an Urlauber

Kreis Wesel. In Nordrhein-Westfalen beginnen bald die Sommerferien. Die Polizei Kreis Wesel gibt vor der großen Urlaubsreise Tipps für eine entspannte Fahrt.

Es ist nicht mehr lange hin, dann starten am 22. Juni die Sommerferien. Für die Polizei ist der Ferienstart in der Regel mit viel Arbeit verbunden, schließlich dürfte es voll auf den Straßen werden – insbesondere auf den Autobahnen. Die Kreispolizeibehörde Wesel macht vor dem Ende des Schuljahres zudem auf Gefahren im Zusammenhang mit der Urlaubsfahrt aufmerksam.

Vor der Fahrt in den Urlaub: Das rät die Polizei im Kreis Wesel

„Neben einer erhöhten Stau- und Unfallgefahr spielen auch Überladung, Ladungssicherung, Ablenkung und Übermüdung eine entscheidende Rolle für eine sichere Fahrt in den Urlaub“, schreibt sie und gibt einige wichtige Tipps. Ob im Auto oder im Wohnmobil: Im Straßenverkehr werden alle Sinne benötigt, jede Ablenkung erhöhe das Unfallrisiko. „Kein WhatsApp, keine Instastory und kein Anruf sind so wichtig, dass man dafür das eigene und das Leben Anderer gefährdet.“

Zudem sollten bei Unfällen unbedingt Rettungsgassen gebildet werden. „Seien Sie Vorbild und machen Sie frühzeitig Hilfskräften den Weg zum Unfallort durch eine nutzbare Rettungsgasse frei. Jede Sekunde kann zählen“, appelliert die Polizei und nennt zudem eine erschreckende Zahl: Nur ein Drittel aller Kinder werde im Auto richtig gesichert. Die Verantwortung dafür liege bei den Eltern beziehungsweise demjenigen, der das Fahrzeug fährt. Für Kinder unter 12 Jahren gebe es keine Alternative zum Kindersitz.

Auch die Sicherung der Ladung sei auf dem Weg in den Urlaub und zurück mehr als eine Pflicht, betont die Polizei. Sie beuge schweren Verletzungen durch herumfliegende Gepäckstücke vor. Ebenfalls zu den großen Gefahren gehört laut der Kreispolizei ein zu geringer Abstand. Immer wieder passieren deshalb Unfälle, insbesondere auf der Autobahn. Zuletzt der Appell möglichst ausgeruht in den Urlaub zu fahren. „Müdigkeit am Steuer ist ein unterschätztes Unfallrisiko im Straßenverkehr“, so die Polizei.

