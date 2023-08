Video und Foto zeigen Seeadler – neues Tier im Kreis Wesel?

Seeadler fühlen sich inzwischen auch am Niederrhein sehr wohl. (Symbolfoto)

Xanten/Kreis Wesel. Ein Seeadler ist auf der Bislicher Insel fotografiert worden. Hat das Weibchen einen neuen Partner gefunden? Was eine Expertin dazu sagt.

Ein Foto sowie ein Video in einer Xantener Facebook-Gruppe zeigen einen Seeadler, der am Wasser entlang läuft – handelt es sich dabei um ein neues Tier, das sich auf der Bislicher Insel niedergelassen hat? Das lasse sich noch nicht sagen, so Ilka Weidig, Leiterin des Naturforums Bislicher Insel. Sie vermutet, dass es sich bei dem Tier um „ein erwachsenes oder fast erwachsenes“ handelt – vermutlich eher um ein Männchen als ein Weibchen. Zu sehen ist auch, dass das Tier beringt ist.

Es leben mehrere Seeadler im Kreis Wesel

Inzwischen gebe es genug Seeadler am Niederrhein sowie in den benachbarten Niederlanden, führt die Expertin aus. Da könne schon mal ein Tier zu Besuch im Kreis Wesel sein. Genauso könne es aber auch von weit herkommen, „das ist nicht auszuschließen“. Ob das Tier hier bleibe sei aktuell noch völlig offen, „es kann kann auch auf der Durchreise auf der Suche nach einem Brutrevier sein“. Sicher sein könne man erst, wenn es wiederholt individualisiert nachgewiesen worden sei.

„Naturschutz braucht etwas Geduld“, so die Leiterin des Naturforums. Wie berichtet hat das Seeadler-Paar auf der Bislicher Insel in diesem Jahr zwei Jungtiere bekommen, doch der männliche Adler wird vermisst. Es ist davon auszugehen, das er verletzt oder tot ist. Und wie geht es der Mutter und ihren Jungen? „In der Regel ziehen die Jungtiere im September aus“, sagt Ilka Weidig – doch wie bei Menschen auch, manche werden schneller flügge als andere. „Sie müssen das Jagen auch erst noch lernen.“ Weidig hat auf jeden Fall keine Bedenken, dass das Weibchen nächstes Jahr einen neuen Partner haben und brüten wird. „Wir sind sehr zufrieden.“ Neben den Seeadlern auf der Bislicher Insel soll es noch zwei weitere Paare im Kreis geben, eins im westlichen und ein anderes im östlichen Bereich. Die genauen Standorte sind geheim. (acf)

