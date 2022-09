Omikron-Booster Verwirrung um Omikron-Impfstoff: So reagiert der Kreis Wesel

Kreis Wesel. Manche Städte und Kreis haben Impfungen mit dem neuen Omikron-Impfstoff gestoppt. Wie der Kreis Wesel mit der fehlenden Stiko-Empfehlung umgeht.

Derzeit herrscht Verwirrung um den Einsatz der Omikron-Impfstoffe: Einige Städte und Kreise, darunter Mülheim, Essen, und der Kreis Recklinghausen haben die neuen Vakzine zwar vorliegen, impfen aber an den kommunalen Impfstellen noch nicht damit oder haben die Impfungen gestoppt. Hintergrund ist die fehlende Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für die auf die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe. Wie verfährt der Kreis Wesel?

Dieser impft seit der vergangenen Woche mit den neuen Impfstoffen. Der Aufklärungsbogen für die Impfung werde aber um den Hinweis erweitert, dass für den auf die Omikron-Variante BA.1 angepassten Impfstoff noch keine explizite Stiko-Empfehlung vorliege, so Sprecherin Anja Schulte am Montag. So sei bereits im Februar verfahren worden.

In der vergangenen Woche habe der Kreis Wesel diesbezüglich noch keinen Handlungsbedarf gesehen. Die Gemengelage sei sehr heterogen, es gebe unterschiedliche Interpretationen und entsprechendes Vorgehen und der Kreise und Kommunen. Anja Schulte betont: „Niemand wird gezwungen, die angepassten Impfstoffe zu nehmen.“ Wer nur einen von der Stiko empfohlenen Impfstoff haben möchte, werde entsprechend mit den anderen Vakzinen geimpft.

Kreis Wesel: Wie wird der neue Omikron-Impfstoff nachgefragt?

Die Ärzte seien erfahrungsgemäß zurückhaltend, wenn die Stiko-Empfehlung noch fehle, sagt Dr. Franz-Joachim Weyers, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung (KVNO) im Kreis. Es werde nach individueller Risiko-Nutzen-Abwägung geimpft. Hier sei es der große Vorteil für die Ärzte, welche ihre Patientinnen und Patienten über einen langen Zeitraum hinweg behandelten und entsprechend die Krankengeschichten kennen würden. Seiner Erfahrung nach ist der neue Impfstoff bislang gut verträglich. Dr. Weyers habe über die KV die Info erhalten, dass mit einer Stiko-Empfehlung im Laufe dieser Woche zu rechnen sei.

Wie ist die Nachfrage nach den neuen Impfstoffen? Sie sei durch die Aufmerksamkeit und die Berichte über die neuen Impfstoffe größer geworden, berichtet Dr. Weyers. Der Kreis Wesel verzeichnet eine allgemeine Nachfrage, die allerdings im Laufe der vergangenen Woche bereits deutlich nachgelassen habe. Laut Angaben der Verwaltung hatte das Gesundheitsamt Anfang der vergangenen Woche 710 Impfdosen mit dem neuen Vakzin erhalten – 210 von der Firma Biontech, 500 von Moderna. Bis Freitag sei knapp die Hälfte davon verimpft worden.

