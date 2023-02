Verkaufsoffene Sonntage im Kreis Wesel: Termine und Kritik

Kreis Wesel. Sonntags die Läden öffnen, das sehen Gewerkschaften kritisch, der Einzelhandel wünscht es. Das sind die Argumente und die Termine für 2023.

Sonntags übers Stadtfest bummeln und dann shoppen gehen – der Einzelhandel sieht das gern, die Gewerkschaften weniger. Auch in diesem Jahr stehen etliche verkaufsoffene Sonntage in den Kommunen des Kreises Wesel an. Die Gewerkschaft Verdi hat stets einen wachsamen Blick darauf, ob es dabei mit rechten Dingen zugeht: „Rein rechtlich können die Geschäfte von montags bis samstags rund um die Uhr öffnen“, sagt Sabine Busch, stellvertretende Geschäftsführerin von Verdi linker Niederrhein, obwohl das niemand mache, es lohnt sich nicht.

„Der Sonntag ist der einzige geschützte Tag, das ist ein hohes Gut.“ Dennoch haben Gerichte inzwischen klare Regeln aufgestellt, an die sich die Veranstalter halten müssen, es komme nur noch selten vor, dass Verdi klagen müsse, die Spielregeln sind festgelegt. „Rechtswidrige Anträge kritisieren wir, die Veranstalter bessern dann meist nach. Die anderen müssen wir hinnehmen“, sagt Sabine Busch. Bis zu acht offene Sonntage darf es in einer Kommune geben, und zwar gebunden an eine Veranstaltung wie beispielsweise ein Stadtfest. Wichtig für die Rechtmäßigkeit ist, dass die Veranstaltung der Publikumsmagnet ist, nicht das Einkaufsangebot. Martin Petig, bei Verdi Duisburg-Niederrhein für den Handel zuständig, präzisiert, dass Fest und Öffnungen räumlich nahe beieinander liegen müssen. „Es kann nicht sein, dass in der City ein Stadtfest gefeiert wird und der Baumarkt auf der Grünen Wiese auch geöffnet hat. Oder dass eine ganze Innenstadt öffnet, nur weil an einer Stelle etwas passiert.“

Gerichte haben die Spielregeln für verkaufsoffene Sonntage festgezurrt

„Die Kriterien sind kein Geheimnis, wir haben inzwischen einen guten Austausch mit den Städten“, erläutert Sabine Busch. Im Fall Kamp-Lintfort ist das im vergangenen Jahr aber nicht gelungen: Im September sollte es anlässlich des Stadtfestes einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Nach einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit Verdi wurde es kurzfristig abgesagt. „Gemeinsam mit der Werbegemeinschaft wird die Stadtverwaltung zunächst ein neues Konzept für künftige verkaufsoffene Sonntage entwickeln“, teilt die Stadt auf Anfrage mit – für 2023 ist keiner geplant. 2020 erging es Dinslaken ähnlich, der verkaufsoffene Sonntag im Oktober fiel aus.

Lohnt sich dieser Aufwand für die Einzelhändler überhaupt? Sabine Busch sagt nein. „Die Menschen haben ein bestimmtes Budget, wenn sie es am Sonntag ausgeben, kommen sie am Montag nicht“, ihr Kollege Petig sieht auch, dass die Städte einander mit ihren offenen Sonntagen Konkurrenz machen, „man kann sein Geld nur einmal ausgeben“.

Handelsverband widerspricht den Gewerkschaftsargumenten

Doris Lewitzky, Geschäftsführerin des Handelsverbands NRW-Niederrhein, widerspricht. Umfragen und auch aktuelle Erhebungen hätten gezeigt, dass vor allem Familien und jüngere Menschen längere Öffnungszeiten und offene Sonntage schätzen. „Es ist ein Grund, in die Innenstädte zu gehen, zusammen mit einer Veranstaltung die Stadt einmal anders wahrzunehmen“, sagt sie. „Man kann sich Zeit nehmen, das ist etwas ganz anderes, als zwischen Feierabend und Abendessen hastig einzukaufen.“ Die Einzelhändler hätten die Gelegenheit, sich zu präsentieren und sich vom Online-Geschäft abzuheben. Ein Argument, das Martin Petig, nicht gelten lässt. Die Kommunen müssen in ihre Innenstädte investieren, sagt er. Gegen die Ödnis von Ein-Euro-Shops, Billigbäckereien und Handyläden helfe es nicht, sonntags zu öffnen, und: „Wer ohnehin gern zuhause abends auf dem Sofa bestellt, geht auch am Sonntag nicht in die Stadt.“

Wenn etwas los ist in der Stadt – hier beim Stadtfest Bennen on Butten 2022 in Hamminkeln – dürfen die Läden drumherum auch sonntags öffnen. Die Regeln dafür sind klar gesetzt. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Bevor verkaufsoffene Sonntage in den Gemeinderäten beschlossen werden, werden zum Beispiel Gewerkschaften und Kirchen um Stellungnahmen gebeten, ein Verfahren, das derzeit noch in einigen Kommunen läuft, auch haben noch nicht alle Räte einen Beschluss gefasst.

Die vorläufigen Termine für verkaufsoffene Sonntage im Kreis Wesel

Im Jahr 2023 haben die Städte und Gemeinden des Kreises Wesel folgende verkaufsoffene Sonntage geplant, jeweils von 13 bis 18 Uhr. Nicht jede Kommune schöpft die rechtlichen Möglichkeiten voll aus, neben Kamp-Lintfort verzichten auch Rheinberg und Hünxe, Moers zeigt sich mit zwei Terminen zurückhaltend, das mindere das Konfliktpotenzial. Xanten und Voerde dagegen haben acht Sonntage angesetzt, . Die folgenden Termine sind ohne Gewähr:

Wesel: 2. April (Frühlingsfest), 10. September („KulturGenussKultur“), 29. Oktober (Historisches Hansefest) und 3. Dezember (Adventmarkt).

2. April (Frühlingsfest), 10. September („KulturGenussKultur“), 29. Oktober (Historisches Hansefest) und 3. Dezember (Adventmarkt). Alpen: 30. April (Frühlings- und Blumenfest), 8. Oktober (Alpener Herbstspektakel) und 10. Dezember (Nikolausmarkt, der Termin steht noch nicht endgültig fest).

30. April (Frühlings- und Blumenfest), 8. Oktober (Alpener Herbstspektakel) und 10. Dezember (Nikolausmarkt, der Termin steht noch nicht endgültig fest). Voerde: 16. April Gewerbegebiet Kurierweg (Frühlingsfest), 14. Mai Gewerbegebiet Grenzstraße (Muttertagsfest), 21. Mai, Voerde Ortskern (Maimarkt), 11. Juni Friedrichsfeld (Dorffest), 3. September Voerde Ortskern (Automobilausstellung mit Oldtimertreffen), 10. September Spellen (Blickpunkt Spellen), 24. September Gewerbegebiet Grenzstraße (Herbstfest) und 3. Dezember Spellen (Sternenmarkt).

16. April Gewerbegebiet Kurierweg (Frühlingsfest), 14. Mai Gewerbegebiet Grenzstraße (Muttertagsfest), 21. Mai, Voerde Ortskern (Maimarkt), 11. Juni Friedrichsfeld (Dorffest), 3. September Voerde Ortskern (Automobilausstellung mit Oldtimertreffen), 10. September Spellen (Blickpunkt Spellen), 24. September Gewerbegebiet Grenzstraße (Herbstfest) und 3. Dezember Spellen (Sternenmarkt). Xanten: 2. April (Ostermarkt), 14. Mai (Wein- und Musikfest), 16. Juli (Stoff- und Tuchmarkt), 6. August (Klein MontMartre), 10. September (Classic Day), 15. Oktober (Herbstmarkt), 19. November (Weihnachtsmarkt) und 10. Dezember (Weihnachtsmarkt).

2. April (Ostermarkt), 14. Mai (Wein- und Musikfest), 16. Juli (Stoff- und Tuchmarkt), 6. August (Klein MontMartre), 10. September (Classic Day), 15. Oktober (Herbstmarkt), 19. November (Weihnachtsmarkt) und 10. Dezember (Weihnachtsmarkt). Moers: 2. April (Moerser Frühling) und 1. Oktober (Moerser Herbst).

2. April (Moerser Frühling) und 1. Oktober (Moerser Herbst). Sonsbeck: 26. März (Frühlingsmarkt), 11. Juni (Brunnenmarkt) und 17. September (Herbstmarkt).

26. März (Frühlingsmarkt), 11. Juni (Brunnenmarkt) und 17. September (Herbstmarkt). Dinslaken Mitte: 2. April (Dinslakener Fahrradfrühling), 14. Mai (Wein & Genuss), 27. August (DIN-Tage), 1. Oktober (Craft Beer Fest) und 17. Dezember (Advent an der Burg, Weihnachtsmarkt am Neutorplatz). Hiesfeld: 10. September (Food&Steet Music Markt/Mühlenmarkt).

2. April (Dinslakener Fahrradfrühling), 14. Mai (Wein & Genuss), 27. August (DIN-Tage), 1. Oktober (Craft Beer Fest) und 17. Dezember (Advent an der Burg, Weihnachtsmarkt am Neutorplatz). Hiesfeld: 10. September (Food&Steet Music Markt/Mühlenmarkt). Hamminkeln: 27. August (Bennen on Butten)

27. August (Bennen on Butten) Neukirchen Vluyn: 7. Mai in Vluyn (Vluyner Mai), am 2. Juli in Neukirchen (Niederrheinischer Radwandertag), und am 5. November in Vluyn (Martinsmarkt).

7. Mai in Vluyn (Vluyner Mai), am 2. Juli in Neukirchen (Niederrheinischer Radwandertag), und am 5. November in Vluyn (Martinsmarkt). Schermbeck: 14. Mai (Bankgeflüster) und 2. Juli (Schermbeck genießen).

