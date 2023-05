„Verhaltene Frühjahrsbelebung“: Mehr als 16.500 Arbeitslose

Kreis Wesel. Die Agentur für Arbeit Wesel sieht weitere schwierige Rahmenbedingungen. Immerhin: Unternehmen melden mehr Stellen – die Zahlen für den April.

Ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit im Kreis Wesel, ein leichter Anstieg im Kreis Kleve – insgesamt bleibt die Situation am Arbeitsmarkt im April weitgehend unverändert, wie die zuständige Agentur für Arbeit mitteilt. Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung, sieht eher eine verhaltene Frühjahrsbelebung. „Der Markt ist zwar aufnahmefähig und es kommen auch arbeitslose Menschen in Beschäftigung. Gleichwohl sind die Rahmenbedingungen durch die Folgen des nun über ein Jahr dauernden Angriffskriegs auf die Ukraine weiterhin schwierig, Materialengpässe und die Energiekrise dämpfen die Dynamik.“

So seien in den ersten vier Monaten des Jahres rund zehn Prozent mehr Arbeitslosmeldungen aus einer Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt verzeichnet worden als im gleichen Zeitraum 2022. Immerhin: „Als positives Signal ist die aktuell gestiegene Nachfrage der Unternehmen nach neuen Beschäftigten im Vergleich zum Vormonat zu werten. Hier wurden insbesondere im Baugewerbe, in der Verwaltung sowie im Gesundheits- und Sozialwesen mehr Stellen gemeldet“, so Barbara Ossyra weiter. Aktuell sind im Kreis Wesel insgesamt 1484 Stellen zu besetzen.

April 2023: Das sind die Arbeitsmarktzahlen im Kreis Wesel

Dem aktuellen Arbeitsmarktbericht zufolge waren 16.535 Personen im Kreis Wesel arbeitslos gemeldet – das sind 37 Personen oder 0,2 Prozent weniger als einen Monat zuvor. Die Arbeitslosenquote stagnierte im Vergleich zum März und lag weiter bei 6,8 Prozent. Erneut fällt allerdings der Vorjahresvergleich deutlich aus: Hier gibt es 2058 Arbeitslose oder 14,2 Prozent mehr Arbeitslose, die Arbeitslosenquote lag im vergangenen Jahr bei 5,9 Prozent. Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Agentur für Arbeit, SGB III) nahm die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat um 105 Personen oder 2,2 Prozent auf 4621 Personen ab, heißt es. Gegenüber dem Vorjahresmonat sind 352 Personen oder 8,2 Prozent mehr arbeitslos gemeldet. Im Bereich der Grundsicherung (Jobcenter, SGB II) werden aktuell 11.914 arbeitslose erwerbsfähige Hilfebedürftige betreut – 68 Personen oder 0,6 Prozent mehr als im Vormonat und 1706 Personen oder 16,7 Prozent mehr als im April 2022. Im Kreis Wesel waren 876 Personen (Vormonat: 907) mit ukrainischer Staatsangehörigkeit arbeitslos gemeldet.

Aus einer Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt meldeten sich laut Arbeitsagentur 886 Personen arbeitslos. Gleichzeitig meldeten sich 777 Personen aus der Arbeitslosigkeit ab, um eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt aufzunehmen. Die Unternehmen im Kreis Wesel meldeten 408 neue Stellen.

