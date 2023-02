Verdi kündigt großflächige Streiks im Kreis Wesel an

Am Dienstag, 28. Februar, ruft Verdi wieder zu großflächigen Streiks auf. Markus Renner vom Verdi-Bezirk Duisburg-Niederrhein, hier auf einem Bild vom Warnstreik am 15. Februar, geht von einer großen Teilnehmerzahl auch aus dem Kreis Wesel aus.

Kreis Wesel. Am Dienstag wird im Kreis Wesel wieder gestreikt. Betroffen sind der Nahverkehr, Kindergärten und die Verwaltungen. Dabei soll es nicht bleiben.

Nach der zweiten gescheiterten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst kündigt Verdi im Kreis Wesel den nächsten Warnstreik an. Sowohl links- als auch rechtsrheinisch sind große Ausstände geplant. Am Dienstag, 28. Februar, sollen die Kreisverwaltung und die Verwaltungen in den meisten Kreiskommunen großflächig bestreikt werden. Auch die Niag ist erneut betroffen und kündigt mögliche Fahrtausfälle auf einzelnen Strecken an. Es ist der vierte Warnstreik bei der Niag. Zuletzt waren laut Verkehrsunternehmen knapp zehn Prozent der Fahrten vor allem im Raum Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn ausgefallen.

Die Kreisverwaltung bereitet sich auf Nachfrage derzeit auf den Warnstreik vor. Ob und welche Publikumsbereiche betroffen sein werden, werde man spätestens am Montag wissen, so der Kreis. Dass der Streik aber großflächig angelegt ist, kündigte Markus Renner vom Verdi-Bezirk Duisburg-Niederrhein an. Man gehe von bis zu 2500 Streikenden aus dem Kreis Wesel aus. Auch die Beschäftigten der Verwaltungen in Dinslaken und Voerde sind aufgerufen.

Warnstreiks im Kreis Wesel: Welche Bereiche betroffen sind

Ebenso kündigte der Verdi-Bezirk linker Niederrhein große Streiks an. Aufgerufen sind laut Geschäftsführer Dominik Kofent auch die Mitarbeitenden der Stadtverwaltungen Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn. „Ebenfalls streiken werden Kolleginnen und Kollegen der Lineg und der Enni“, so Kofent. Vor allem auf den öffentlichen Personennahverkehr sollen erhebliche Einschränkungen zukommen. Dazu würden kommunale Dienste nur eingeschränkt oder gar nicht angeboten, viele städtische Kindertagesstätten in den aufgerufenen Kommunen werden nur Notgruppen betreiben oder komplett geschlossen bleiben. „Städtische Bäder werden ebenfalls nur eingeschränkt geöffnet haben oder ganz geschlossen sein.“

Hintergrund ist der Ausgang der zweiten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst. Gewerkschaften bewerten das Angebot der Arbeitgeber als völlig unzureichend und respektlos. „Unsere Antwort darauf ist die Ausweitung der Warnstreiks in der kommenden Woche und darüber hinaus“, kündigt Verdi-Bezirksgeschäftsführer Dominik Kofent an.

