Vegan essen im Kreis Wesel: Hier gibt es nur vegane Gerichte

Zu den beliebten veganen Restaurants und Imbissen im Kreis Wesel gehören die Filialen der Kette Veganland. In den Lokalen gibt es zum Beispiel vegane Wraps, so wie hier in Moers.

Kreis Wesel. Viele Restaurants im Kreis Wesel bieten Gerichte ohne Fleisch an. In manchen gibt es sogar nur pflanzliche Speisen. Wir geben Tipps für Veganer.

Lange vorbei sind die Zeiten, in denen Veganer in den meisten Restaurants nur einen trockenen Salat bestellen konnten. Auch im Kreis Wesel werden Menschen fündig, die beim Essen außer Haus auf Fleisch und tierische Produkte verzichten wollen.

Manche Lokale haben sich sogar auf vegane Speisen spezialisiert und bieten ausschließlich pflanzliche Gerichte an. Wo gibt es Restaurants und Imbisse im Kreis Wesel, in denen der vegane Kunde König ist? Wann haben sie geöffnet? Welche Gerichte stehen auf der Karte? Wir geben ein paar Tipps.

Vegan essen in Xanten: Petersilchen in Xanten

Das Petersilchen mit vegetarischer Küche gibt es bereits seit 1984. Von Geldern über Hönnepel und Kleve zog Gabi Völlings mit ihrem Restaurant dann 2012 nach Xanten um. Seit 2014 gibt es hier ausschließlich veganes Essen. Auf der Speisekarte stehen zum Beispiel Flammkuchen, Gemüselasagne, Tajine und einige Tagesgerichte.

Das Petersilchen liegt an der Klever Straße 23-25 in Xanten und hat aktuell am Freitag von 16 bis 21 Uhr geöffnet sowie Samstag und Sonntag von 12 bis 21 Uhr. Für Gruppen sind auch alternative Öffnungszeiten möglich, heißt es auf der Webseite: petersilchen-xanten.de.

Vegane Imbisskette: Veganland in Wesel, Moers und Kamp-Lintfort

Veganes Essen gibt's mancherorts auch schnell auf die Hand, zum Beispiel in der Imbisskette Veganland. Im Kreis Wesel gibt es den Imbiss gleich drei mal: in Moers (Homberger Straße 40A), Kamp-Lintfort (Moerser Straße 235) und seit Anfang 2020 auch in Wesel (Korbmacherstraße 1).

Die Betreiber haben sich besonders auf Cigköfte spezialisiert, also auf Frikadellen, die ursprünglich aus Hackfleisch zubereitet werden. Im Veganland bestehen sie aus Bulgur und verschiedenen Gewürzen. Kunden können sie als Wrap, Burger oder pur mit Salatbeilage bestellen.

Vegan essen im Kreis Wesel kann man zum Beispiel bei den Lokalen der Kette Veganland. Eine Filiale steht in Moers. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Auf der Speisekarten stehen außerdem Falafel, vegane Nuggets, Lahmacun und verschiedene vegane Nachspeisen. Veganland hat meist täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet, die Öffnungszeiten variieren jedoch in den einzelnen Lokalen.

Warum gibt es so wenig vegane Restaurants im Kreis Wesel?

Mit den aufgezählten rein veganen Angeboten ist der Kreis Wesel nicht gerade auf einem Spitzenplatz, was die vegane Küche angeht. Der Genussregion Niederrhein zufolge liegt das auch an der ländlichen Region, die Menschen mit veganer Ernährung nicht unbedingt anziehe.

Ullrich Langhoff, Vorsitzender der Genussregion Niederrhein, erklärt: „In Großstädten hat man da beispielsweise eine andere Klientel, wo dieses Angebot auch mehr Sinn macht“, so der Betreiber des Lippeschlößchens in Wesel.

Lesen Sie hier mehr zum Thema Gastronomie im Kreis Wesel:

Ob sich künftig mehr vegane Lokale in der Region ansiedeln werden, wisse Langhoff nicht. Speziell gefördert würden sie von der Genussregion nicht. Viele Köche würden aber auf vegane Wünsche der Gäste eingehen, sofern frisch gekocht wird.

