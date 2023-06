Urlaub im Kreis Wesel: So teuer sind hier Ferienwohnungen

Ferienwohnungen im Kreis Wesel werden immer hochwertiger, so wie hier in Kamp-Lintfort.

Kreis Wesel. Ferienwohnungen spielen für den Tourismus im Kreis Wesel eine immer größere Rolle – die Spanne bei den Übernachtungspreisen ist dabei groß.

Ein langes Wochenende im Grünen, ein Familienurlaub mit ausgedehnten Fahrradtouren oder ein geschäftlicher Besuch: Wer bei seiner Reise nicht im Hotel schlafen möchte, für den sind Ferienwohnungen eine gute Alternative. Im Tourismus und bei den Übernachtungen im Kreis Wesel wird diese Unterkunftskategorie immer wichtiger.

„Für den Kreis Wesel spielen die Ferienwohnungen eine sehr große Rolle“, sagt Eva Richard, Sprecherin der Kreisverwaltung. „Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umwelt hat stark zugenommen. Die Gäste wählen Unterkünfte abseits des Massentourismus und reisen mit eigenem Auto an, statt in den Flieger zu steigen.“ Wie viele Ferienwohnungen es im Kreisgebiet gibt, lässt sich allerdings nicht beziffern, da es keine Meldepflicht gibt – es dürften aber mehrere hundert sein. Mittlerweile sind 35 davon vom Deutschen Tourismusverband offiziell zertifiziert, fast jede dritte Wohnung im Kreis Wesel ist dabei mit vier oder fünf Sternen ausgezeichnet worden.

Ferienwohnungen spielen im Kreis Wesel eine große Rolle

Diese Entwicklung sieht Martina Baumgärtner sehr gerne. „Qualität und Ausstattung haben in den vergangenen Jahren immens zugenommen“, sagt die Geschäftsführerin von Niederrhein-Tourismus, die für die touristische Vermarktung des Kreises verantwortlich ist. „Viele Wohnungen befinden sich an besonders interessanten Orte und bieten eine hohe Aufenthaltsqualität.“ Zur Hauptzielgruppe von Ferienwohnungen gehören laut Baumgärtner insbesondere Familien, aber auch Paare, die gerne unabhängig sein wollen von vorgeschriebenen Essenszeiten im Hotel. Auch für Geschäftsreisende oder Monteure, die eine längere Zeit hier bleiben, sind die Angebote attraktiv.

Zwischen 60 und 150 Euro kostet in der Regel eine Übernachtung im Kreis Wesel – je nach Ausstattung, Größe und Lage. Das Geld landet unmittelbar in der Region, denn in den allermeisten Fällen stehen Privatanbieter und keine großen Ketten hinter den Ferienangeboten. Im Schnitt sind die Wohnungen an 24 Wochen im Jahr ausgelastet, ein sehr guter Wert, wie Baumgärtner betont. Wie viele Übernachtungen es jährlich in diesem Segment gibt, wird allerdings nicht erfasst – in die Tourismusstatistik fließen nämlich nur Betrieb mit mehr als zehn Gästebetten ein. Niederrhein-Tourismus geht aber davon aus, dass es im vergangenen Jahr gut 400.000 Übernachtungen in Ferienwohnungen im Kreis Wesel gegeben hat.

Wer selbst Interesse hat, eine Ferienwohnung zu vermieten, kann sich für erste Informationen an die Entwicklungsagentur Wirtschaft der Kreisverwaltung (0281/2073014 oder per Mail an berit.ortscheid@kreis-wesel.de) oder an Niederrhein-Tourismus (02162/817903 oder info@niederrhein-tourismus.de wenden).

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel