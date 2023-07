Unwetter: Wetterdienst warnt im Kreis Wesel vor Starkregen

Kreis Wesel. Schweres Gewitter nach Hitze: Der Deutsche Wetterdienst warnt am Sonntag im Kreis Wesel vor Starkregen, schweren Sturmböen und Hagel - die Infos.

Auf die Hitze und Höchsttemperaturen am Wochenende folgt am Sonntag eine schwere Gewitterlage: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat auch für den Kreis Wesel eine Warnung der Stufe 3 (Unwetterwarnung) vor starkem Gewitter herausgegeben, erwartet werden schwere Sturmböen bis hin zu Orkanböen sowie Starkregen und Hagel. Ein Meteorologe bei DWD spricht von einem großen Gewittergebiet, das von den Niederlanden über NRW ziehen soll, Niederrhein und Ruhrgebiet sollen besonders von Starkregen betroffen sein.

„Örtlich kann es Blitzschlag geben. Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände“, weist der Wetterdienst auf mögliche Gefahren hin. Wegen des Platzregens seien Verkehrsbehinderungen möglich.

Kreis Wesel: Schweres Gewitter laut DWD bis in den Abend möglich

Eine amtliche Warnung gilt zunächst bis zum Nachmittag, 17.30 Uhr, aber auch danach verweist der Deutsche Wetterdienst bis in den späten Abend hinein auf schweres Gewitter. „Im heutigen Nachmittagsverlauf und am Abend entwickeln sich von Benelux her teils schwere Gewitter mit heftigem Starkregen bis 35 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, orkanartige Böen mit bis 110 Kilometer pro Stunde sowie Hagel um 3 Zentimeter“, schreibt der Deutsche Wetterdienst auf seiner Homepage. Bei besonders schweren Entwicklungen seien vereinzelt auch extrem heftiger Starkregen (über 40 Liter pro Quadratmeter), Orkanböen um 120 Kilometer pro Stunde sowie Hagel um 5 Zentimeter nicht ausgeschlossen. In der Nacht sollen die Gewitter nordostwärts abziehen und an Intensität verlieren.

Die aktuellen Warnungen für den Kreis Wesel lassen sich hier auf der ständig aktualisierten Warnkarte des DWD ablesen. Tagsüber galt auch im Kreis Wesel eine Warnung vor Hitzebelastung, das Portal wetter.com meldete bis zu 34 Grad rund um Moers und Wesel. Bei einem Gewitter vor wenigen Wochen war der Kreis Wesel größtenteils glimpflich davon gekommen, ein Schwerpunkt lag aber in Dinslaken, wo in Folge von Starkregen ein Teil des Emscherdeichs abgerutscht war.

