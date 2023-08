Bilanz Unwetter im Kreis Wesel: So oft schlägt der Blitz hier ein

Kreis Wesel. Im Kreis Wesel ist die Zahl der Blitzeinschläge im vergangenen Jahr gestiegen – von einem früheren Rekordwert war die Zahl allerdings entfernt.

Im Kreis Wesel hat es im vergangenen Jahr insgesamt 748 mal geblitzt – und damit deutlich mehr als im Vorjahr (615). Die Dichte lag laut Messungen des Blitz-Informationsdienstes von Siemens bei 0,72 Erdblitzen pro Quadratkilometer, 2021 betrug dieser Wert noch 0,57. Vor einigen Jahren hatte das Kreisgebiet in diesem Ranking sogar den bundesweiten Spitzenplatz eingenommen, als die Blitzdichte hier bei 4,13 Einschlägen pro Quadratkilometer lag. (Lesen Sie auch: Sturmgefahr am Niederrhein – so lässt sich das Haus absichern)

Anzahl der Blitze hat in Nordrhein-Westfalen abgenommen

Von diesen Werten sind die aktuellen Zahlen also deutlich entfernt – dennoch entwickelten sich die Blitzeinschläge im Kreisgebiet entgegen dem landesweiten Trend. Denn in Nordrhein-Westfalen hatte es im vergangenen Jahr deutlich weniger geblitzt als zuvor. Pro Quadratkilometer kam es in dem Bundesland im Schnitt zu rund 0,4 Blitzeinschlägen und damit zu wesentlich weniger als im Jahr 2021, als der Wert noch bei 0,9 gelegen hatte. Auf der gesamten Fläche von NRW gab es 2022 rund 20 600 sogenannte Erdblitze.

„Das Jahr 2022 verzeichnete die niedrigsten Blitzereignisse der letzten 30 Jahre (seit Messung). Im Sommer, vor allem im Juni und August herrschte teilweise extreme Dürre bei hohen Temperaturen über 35 Grad. Diese Zeit ist üblicherweise die beste Zeit für Gewitter. Doch die Niederschlagsmenge lag deutlich unter dem Sollwert. Für Gewitter braucht es aber beides – Feuchtigkeit und heiße Temperaturen“, erklärte Stephan Thern, Leiter des Blitz-Informationsdienstes von Siemens.

Typischerweise ist der Sommer die Haupt-Gewittersaison. Die Blitze werden mit Hilfe von rund 160 miteinander verbundenen Messstationen in Europa gemessen. Obwohl zwischen den Sensoren bis zu 350 Kilometer liegen, können die Blitzeinschläge den Angaben zufolge auf bis zu 50 Meter genau ermittelt werden, heißt es von Siemens zur Einordnung. Bundesweit lag der Kreis 2022 auf Platz 138 bei der Dichte.

