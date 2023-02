Unternehmen im Kreis Wesel knüpfen Kontakte mit Südostasien

Im Sommer kamen Lieferketten zum Erliegen, unter anderem wegen der Null-Covid-Strategie in China (Symbolbild).

Kreis Wesel. Um die Abhängigkeit von China zu verringern, bieten sich die südostasiatischen Staaten als Partner an. Auch für Unternehmen im Kreis Wesel.

Ob massiv gestörte Lieferketten während der Null-Covid-Politik, ein zweifelhaftes Menschenrechtsverständnis oder die strategische Nähe zu Russland – Gründe, die konzentrierte wirtschaftliche Verbindung zu China zu hinterfragen, gibt es reichlich. Die Industrie- und Handelskammer NRW (IHK) kümmert sich nun um die Frage, wie sich die Abhängigkeit vom Reich der Mitte verringern lässt. Als Alternative bieten sich die Asean-Staaten an. Der Verbund südostasiatischer Staaten wurde 1967 gegründet und hat zurzeit zehn Mitgliedsstaaten.

Die Bundesrepublik ist bereits eine Entwicklungspartnerschaft mit Asean eingegangen. Auch das NRW-Wirtschaftsministerium hat die Region mit seiner Asean-Initiative in den Blick genommen.

Wie Unternehmen aus dem Kreis Wesel Geschäfte mit Asean-Staaten machen können

Auf einem Wirtschaftsgipfel unter Federführung der IHK Nordwestfalen und NRW.Global Business, der Außenwirtschaftsgesellschaft des Landes, soll Unternehmen nun am 20. April in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen gezeigt werden, wie der Markteinstieg gelingt und welche Chancen die zehn südostasiatischen Länder als Export- und Beschaffungsmarkt bieten. Vor Ort bereits aktive Firmen sowie Expertinnen und Experten aus Politik und Wirtschaft erörtern dann die Möglichkeiten.

Die Niederrheinische IHK, die auch für die Mitgliedsunternehmen im Kreis Wesel zuständig ist, wirbt bei ihren Mitgliedern laut eigener Aussage für den Asean-Gipfel, „sowohl inhaltlich als auch ideell“, sagt Rüdiger Helbrecht, in der IHK-Geschäftsführung zuständig für die Außenwirtschaft. Noch sei die Zahl der in Südostasien aktiven niederrheinischen Unternehmen überschaubar. Das Interesse sei aber vorhanden.

Rüdiger Helbrecht möchte das Werben für die Asesan-Staaten allerdings nicht als komplette Abkehr vom chinesischen Markt verstanden wissen. „Viele Unternehmen stehen nach wie vor zum chinesischen Markt“, der als Absatz- und Einkaufsmarkt weiterhin wichtig bleibe, so der IHK-Geschäftsführer. Allerdings müssten die Unternehmen auch lieferfähig bleiben, sagt Helbrecht mit Blick auf die Null-Covid-Strategie der chinesischen Regierung, die zahlreiche Lieferketten teilweise zum Erliegen gebracht hat. Deshalb müsse das Risiko auf mehrere Schultern verteilt werden.

Mehr Informationen zum Asesan-.Summit am 20. April in Gelsenkirchen gibt es auf der Internetseite der IHK Nordwestfalen unter www.ihk.de/nordwestfalen/nrw-asean-summit. Dort können sich interessierte Unternehmen auch anmelden.

