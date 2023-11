Unbezahlte Arbeit: So viele Überstunden machen Kreis Weseler

Kreis Wesel. Die Gewerkschaft NGG hat eine Studie zu Überstunden in Auftrag gegeben. Was sie auch über die Arbeit der Beschäftigten in der Gastronomie verrät.

Rund 3,57 Millionen Überstunden haben die Menschen im Kreis Wesel im vergangenen Jahr zusätzlich gearbeitet. Davon 1,95 Millionen Arbeitsstunden ohne Bezahlung. Das geht aus dem „Überstunden-Monitor“ des Pestel-Instituts hervor, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilt. Demnach haben die Wissenschaftler die Überstunden in ihrem Auftrag untersucht. „Alle Beschäftigten zusammengenommen haben den Unternehmen im Kreis Wesel durch unbezahlte Mehrarbeit rund 28,12 Millionen Euro quasi ‚geschenkt‘. Und das ist schon äußerst sparsam – nämlich nur auf Mindestlohn-Basis – gerechnet“, so Karim Peters von der zuständigen NGG Nordrhein. Außerdem sei der Überstunden-Berg auch ein Gradmesser für den aktuellen Fachkräftemangel.

Laut Pestel-Institut sollen allein die Beschäftigten in Hotels, Restaurants und Gaststätten im vergangenen Jahr im Kreis rund 48.000 Überstunden geleistet haben, heißt es. 19.000 davon ohne Bezahlung. „Die Wissenschaftler haben bei ihrer Untersuchung aktuelle Mikrozensusdaten ausgewertet“, schreibt die NGG weiter. Basis der Überstunden-Berechnung sei die Übertragung von Branchen-Durchschnittswerten auf die Beschäftigungsstruktur des Kreises Wesel.

Extremer Fachkräfte-Schwund im Gastgewerbe: Was die NGG fordert

Mit Blick auf die Überstunden warnt die NGG in ihrer Mitteilung: Hotellerie und Gastronomie könnten nicht dauerhaft auf die „Goodwill-Überstunden“ ihrer Beschäftigten bauen. „Es wird höchste Zeit, das Fachkräfte-Loch zu stopfen, das die Corona-Pandemie noch vergrößert hat. Das klappt allerdings nur, wenn Hotels und Restaurants bereit sind, attraktive Löhne zu bezahlen“, wird Karim Peters zitiert. Konkret peile er dabei für die Zukunft einen „Gastro-Start-Lohn“ von 3000 Euro brutto pro Monat für alle an, die in der Hotellerie und Gastronomie nach ihrer Ausbildung in einem Vollzeit-Job weiterarbeiten. Nur dann werde es gelingen, junge Menschen für eine Ausbildung im Hotel oder Restaurant zu gewinnen und Gastro-Beschäftigte nach ihrer Ausbildung in der Branche zu halten.

Das Gastgewerbe erlebe gerade einen regelrechten „Fachkräfte-Schwund und Mini-Job-Schub“. Ob in der Küche, im Service, an der Hotelrezeption oder an der Bar: „Die Branche versucht, fehlende Fachkräfte immer häufiger durch angelernte Beschäftigte zu ersetzen“, berichtet der Geschäftsführer der NGG Nordrhein. Mittlerweile seien 57 Prozent der Gastro-Beschäftigten im Kreis Wesel Mini-Jobber.

