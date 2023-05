U-Boot U17 fährt auf dem Rhein: Die spektakulärsten Fotos

Über 35 Jahre war dieses U-Boot U17 im Dienst der Bundeswehr, demnächst soll es im Technikmuseum in Speyer ausgestellt werden. Dazu wird es auf dem Rhein am Niederrhein entlang, nach Duisburg und Düsseldorf fahren.

Niederrhein/Duisburg/Düsseldorf. Das historische U-Boot U17 ist auf dem Rhein von den Niederlanden aus nach Wesel, Duisburg und Düsseldorf unterwegs. Hier finden Sie die Fotos.

Entlang des Rheins in Emmerich, Rees, Wesel, Dinslaken, Voerde, Duisburg und Düsseldorf bietet sich in diesen Tagen ein spektakulärer Anblick: die Reise des historischen U-Boots U17 von Rotterdam nach Speyer. Ziel ist das dortige Technikmuseum, wo es demnächst ausgestellt werden soll.

Gegen 6 Uhr am Freitag ist das U-Boot auf einem Ponton liegend von Nimwegen aus gestartet, weiter ging es über die deutsch-niederländische Grenze nach Emmerich, gegen Mittag wird es in Wesel erwartet, am Nachmittag dann in Duisburg. Am Samstag soll es über Düsseldorf weiter nach Köln fahren.

Den Transport des 500-Tonnen-Kolosses werden an diesem Tag viele Schaulustige entlang des Rheins bestaunen. Wir sammeln hier die schönsten Fotos zum U-Boot U 17 auf dem Rhein:

U-Boot U17 auf dem Rhein – hier finden Sie die Fotos:

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Ende April startet die letzte große Reise: In Kiel wird das Unterseeboot U17... Foto: Frank Molter / dpa

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an ...auf dem Werftgelände vom thyssenkrupp Marine System aus dem Trockendock auf ein Schwimmponton verladen. Foto: Frank Molter / dpa

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Das 2010 außer Dienst gestellte U-Boot wird derzeit ins Technik Museum nach Speyer überführt. Bei dem Transport über den Rhein soll am Freitag Duisburg erreichen. Foto: Technik Museum Sinsheim Speyer / Handout

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Die U17 soll am Ende der Reise als Exponat ins Technik-Museum in Sinsheim ausgestellt werden. Foto: Technik Museum Sinsheim Speyer

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Knapp 50 Meter lang und 500 Tonnen schwer ist das U17. Foto: Technik Museum Sinsheim Speyer / Handout

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Nach Atlantikfahrten und Tauchgängen bis in 100 Meter Tiefe, tritt der Koloss nun seine letzte Fahrt an. Foto: Technik Museum Sinsheim Speyer

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Dort wird die Dauerleihgabe der Bundesmarine künftig ausgestellt sein. Foto: Technik Museum Sinsheim Speyer

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Technikbegeisterte Zuschauer können die Fahrt vom Ufer aus beobachten. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Um das U-Boot als Kriegsgerät unbrauchbar zu machen, wurden es mit Löchern versehen und kann daher nicht mehr selbst schwimmen. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Auf dem Ponton schippert es den Rhein entlang. Geplant ist eine 10-tägige Tour. Am 17. Mai erreicht der Transport Speyer. Dort wird das U-Boot auf Lkw verladen und... Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an am 21. Mai geht es dann über die Straße von Speyer nach Sinsheim. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Bis zu 23 Mann Besatzung konnten auf dem U-Boot Platz finden. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Am Freitagmorgen erreichte das U-Boot NRW: Den Rhein entlang ist das Ziel der ersten Etappe Duisburg. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Am Freitagmorgen erreichte das U-Boot NRW: Den Rhein entlang ist das Ziel der ersten Etappe Duisburg. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an In Dienst gestellt wurde die U17 am 28. November 1973. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Am Freitagmorgen erreichte das U-Boot NRW: Den Rhein entlang ist das Ziel der ersten Etappe Duisburg. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Am Freitagmorgen erreichte das U-Boot NRW: Den Rhein entlang ist das Ziel der ersten Etappe Duisburg. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Am Freitagmorgen erreichte das U-Boot NRW: Den Rhein entlang ist das Ziel der ersten Etappe Duisburg. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Am Freitagmorgen erreichte das U-Boot NRW: Den Rhein entlang ist das Ziel der ersten Etappe Duisburg. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Am Freitagmorgen erreichte das U-Boot NRW: Den Rhein entlang ist das Ziel der ersten Etappe Duisburg. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Am Freitagmorgen erreichte das U-Boot NRW: Den Rhein entlang ist das Ziel der ersten Etappe Duisburg. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Am Freitagmorgen erreichte das U-Boot NRW: Den Rhein entlang ist das Ziel der ersten Etappe Duisburg. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Einen besonders eindrucksvollen Anblick haben die Besucher, die auf Brücken stehen. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an So wie hier in Rees. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Am Freitagmorgen erreichte das U-Boot NRW: Den Rhein entlang ist das Ziel der ersten Etappe Duisburg. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Am Freitagmorgen erreichte das U-Boot NRW: Den Rhein entlang ist das Ziel der ersten Etappe Duisburg. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an In Bimsen bei Kleve beobachten Zuschauer das Gespann. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Am Freitagmorgen erreichte das U-Boot NRW: Den Rhein entlang ist das Ziel der ersten Etappe Duisburg. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Am Freitagmorgen erreichte das U-Boot NRW: Den Rhein entlang ist das Ziel der ersten Etappe Duisburg. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Am Freitagmorgen erreichte das U-Boot NRW: Den Rhein entlang ist das Ziel der ersten Etappe Duisburg. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Am Freitagmorgen erreichte das U-Boot NRW: Den Rhein entlang ist das Ziel der ersten Etappe Duisburg. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Am Freitagmorgen erreichte das U-Boot NRW: Den Rhein entlang ist das Ziel der ersten Etappe Duisburg. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Auf der Promenade in Rees warten viele um den außergewöhnlichen Transport zu bestaunen. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Am Freitagmorgen erreichte das U-Boot NRW: Den Rhein entlang ist das Ziel der ersten Etappe Duisburg. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Am Freitagmorgen erreichte das U-Boot NRW: Den Rhein entlang ist das Ziel der ersten Etappe Duisburg. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Am Freitagmorgen erreichte das U-Boot NRW: Den Rhein entlang ist das Ziel der ersten Etappe Duisburg. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Am Freitagmorgen erreichte das U-Boot NRW: Den Rhein entlang ist das Ziel der ersten Etappe Duisburg. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Am Freitagmorgen erreichte das U-Boot NRW: Den Rhein entlang ist das Ziel der ersten Etappe Duisburg. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Am Freitagmorgen erreichte das U-Boot NRW: Den Rhein entlang ist das Ziel der ersten Etappe Duisburg. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Spektakel auf dem Rhein: So berichten die Lokalredaktionen am Niederrhein, in Duisburg und Düsseldorf

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel