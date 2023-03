Tourismus am Niederrhein: Jahresstart war besser als 2019

Die Übernachtungszahlen in den Hotels am Niederrhein sind im Januar deutlich angestiegen

Kreis Wesel. Die Übernachtungszahlen in Hotels am Niederrhein sind im Januar deutlich angestiegen. Wie viele Gäste es gab und was Niederrhein Tourismus sagt.

Erfolgreicher Neustart für den Tourismus nach Corona: Anfang 2023 kamen wieder deutlich mehr Gäste in Hotels am Niederrhein. 131.000 Übernachtungen wurden im Januar 2023 in den Kreisen Kleve, Wesel, Viersen und Heinsberg gezählt, wie aus den veröffentlichten Zahlen von IT.NRW hervorgeht. Im Vergleich zum Corona-Jahr 2022 sind die Zahlen damit um 50 Prozent gestiegen. In die Statistik flossen jeweils die Zahlen aus den Beherbergungsbetrieben ab zehn Betten ein.

Niederrhein-Tourismus-Geschäftsführerin: Eine sehr schöne Entwicklung

Damit haben die Übernachtungszahlen im Gebiet um etwa 10 Prozent im Vergleich zu den Januarzahlen des bisherigen Rekordjahres 2019 zugenommen. „Eine sehr schöne Entwicklung, vor allem vor dem Hintergrund, dass der Januar für Geschäftsreisen und Freizeittourismus immer ein schwieriger Monat war“, soin einer Mitteilung.

Die Niederrhein Tourismus GmbH arbeitet zusammen mit den Kreisen Heinsberg, Kleve, Viersen und Wesel, um den Niederrhein als Urlaubsregion bekannt zu machen. Ziel sei es, die Menschen 365 Tage für den Niederrhein zu begeistern. „Die aktuell guten Übernachtungszahlen sind ein Zeichen dafür, dass die Maßnahmen greifen“, so Baumgärtner weiter.

