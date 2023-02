Mehr als 1500 Menschen im Kreis Wesel sind 2021 in Folge einer Krebserkrankung gestorben.

Sterbefälle Todesursache Krebs: Kreis liegt landesweit an der Spitze

Kreis Wesel. Im Kreis Wesel starben im Jahr 2021 mehr als 1500 Menschen an Krebs. Gerechnet auf 100.000 Einwohner liegt die Rate höher als im NRW-Schnitt.

Der Kreis Wesel hat 2021 die höchste krebsbedingte Sterberate in Nordrhein-Westfalen aufgewiesen. Wie das statistische Landesamt anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar mitteilte, sind im Jahr 2021 insgesamt 1584 Menschen im Kreis Wesel in Folge einer Krebserkrankung gestorben, 28 mehr als im Jahr davor. Gerechnet je 100.000 Einwohner macht das eine Rate von 344 Krebssterbefällen aus, 2020 lag diese Rate kreisweit bei 338.

Krebs ist bei fast jedem vierten Sterbefall in NRW die Todesursache

Im Jahr 2011 wurde im Kreis Wesel in 1545 Fällen Krebs als Todesursache festgestellt, 336 Fälle je 100.000 Einwohner. Mit 214 krebsbedingten Sterbefällen je 100.000 Einwohnern verzeichnete Münster 2021 die niedrigste krebsbedingte Sterberate in NRW. Landesweit lag diese Rate 2021 bei 284 Fällen.

Den Angaben der Statistiker zufolge war Krebs bei fast jedem vierten Sterbefall in NRW 2021 die Todesursache. 26.953 Männer und 23.914 Frauen starben demnach an den Folgen einer bösartigen Neubildung. „Bei den krebsbedingten Todesfällen waren Krebserkrankungen der Verdauungsorgane die häufigste Todesursache (Männer: 30,6 Prozent, Frauen: 28,0 Prozent)“, heißt es weiter.

Als zweithäufigste Todesursache nennt das statistische Landesamt Krebserkrankungen der Atmungsorgane und sonstige innerhalb der Brusthöhle gelegene Organe (Männer: 26,0 Prozent, Frauen: 19,8 Prozent). Die dritthäufigste krebsbedingte Todesursache unterscheidet sich den Daten zufolge bei Männern und Frauen: Bei Männern werden bösartige Neubildungen der Genitalorgane (12,3 Prozent) genannt – bei Frauen Brustkrebs (16,9 Prozent). Die Todesursachen in der Statistik basiert den Angaben von IT.NRW zufolge auf den Angaben der Ärztinnen und Ärzte in den ausgestellten Todesbescheinigungen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel