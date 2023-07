Termine für den Kreis Wesel: Wann Feierabendmärkte locken

Kreis Wesel. Nach der Arbeit muss man nicht direkt nach Hause: In Wesel, Neukirchen-Vluyn und Dinslaken gibt es schöne Feierabendmärkte - Infos und Termine.

Nach der Arbeit so richtig entspannen: Etwas bummeln, lecker essen, draußen sitzen und quatschen – dazu laden die Feierabendmärkte in der Region ein, auch im Kreis Wesel gibt es sie. Wir geben hier einen kurzen Überblick zu anstehenden Terminen:

Feierabendmärkte in Neukirchen-Vluyn, Dinslaken und Wesel

An jedem zweiten Donnerstag im Monat, nun wieder am 13. Juli, wird der Vluyner Platz in Neukirchen-Vluyn von 16 bis 21 Uhr zum Feierabendmarkt. Hier gibt es alles, was man sich nach einem langen Arbeitstag wünscht: Grillspezialitäten, Kaffee und Kuchen, Wein und gekühlte Getränke. Es werden vegane Speisen angeboten. Außerdem gibt es gemütliche Live-Musik mit Blasinstrumenten, Gitarren, Mandolinen, Ukulelen und Banjos.

Lecker essen auf dem Vluyner Platz beim Feierabendmarkt. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Weitere Termine für den Feierabendmarkt auf dem Vluyner Platz: 10. August und 14. September

Auch in Dinslaken muss man am Freitag, 4. August, nach dem Feierabend nicht gleich nach Hause gehen: Am Altmarkt warten wechselnde gastronomische Angeboteund ebenfalls ein musikalisches Rahmenprogramm. Auch hier können Besucherinnen und Besucher das Wochenende mit einem Glas Wein einleiten, ebenfalls ab 16 Uhr.

Zwischen April und Oktober wird der Feierabendmarkt in Dinslaken immer am ersten und dritten Freitag im Monat von 16 bis 20 Uhr auf dem Altmarkt veranstaltet. Ausnahme: 18. August – dann ist dafür aber Schlemmerfest. Infos gibt es hier auf der Internetseite der Stadt Dinslaken.

In Weselist der Feierabendmarkt ebenfalls ein beliebter Treffpunkt. Am Donnerstag, 3. August, können die Gäste hier regional einkaufen, klönen und genießen. Los geht’s auch hier um 16 Uhr auf dem Alten Markt. Neben herzhaftem und süßem Streetfood gibt es auch Dekoartikel und Kleidung zu kaufen. Dazu gibt es Musik. Laut Wesel-Marketing steht noch nicht fest, welche Künstler auftreten werden.

Weiterer Termin für den Feierabendmarkt in Wesel: 5. Oktober. Infos auf der Homepage der Stadt Wesel.

