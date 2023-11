Tattoo-Studios im Kreis Wesel: So erkannt man gute Qualität

Kreis Wesel. Tätowierungen sind auch im Kreis Wesel sehr populär. Das Gesundheitsamt erklärt jetzt, worauf man bei den Studios vor allem achten sollte.

Tätowierungen sind in den vergangenen Jahren zu einem regelrechten Hype geworden. Das Gesundheitsamt des Kreises informiert nun darüber, worauf man achten sollte, wenn man sich für ein Tattoo entscheidet. „Ein Tattoo-Studio sollte grundsätzlich ein wenig den Eindruck einer medizinischen Einrichtung hinterlassen“, erklärt Torsten Bockting vom Kreisgesundheitsamt Wesel.

Um die Hygieneverhältnisse vor Ort auch als Laie grob einschätzen zu können, sollten an einem Tattoo Interessierte auf folgende Details im Studio achten: Raucherecke und Wartezimmer sollten von dem Bereich getrennt sein, in dem tätowiert wird. „Ob es sauber ist, fällt schon beim Eintreten ins Studio auf. Ist eine Einwegabdeckung auf dem Sessel der Armlehne platziert? Wird Desinfektionsmittel für die Hände/Haut und Fläche vorgehalten? Wenn ich in einem Tattoo-Studio bin und diese Fragen nicht mit ja beantworten kann, sollte ich lieber unverrichteter Dinge wieder gehen“, so Bockting weiter.

Außerdem sollte jeder Kunde/jede Kundin eine umfassende Aufklärungsberatung über mögliche Risiken zum Eingriff bekommen. Sicherlich werde abschließend das Bauchgefühl entscheiden, ob man sich in der Einrichtung gut aufgehoben fühlt.

In Nordrhein-Westfalen sind gesetzliche Anforderungen an Tätowierstudios in der Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-Verordnung) festgelegt. „Die Einhaltung der Hygieneregeln werden durch das Kreisgesundheitsamt Wesel regelmäßig in den Einrichtungen überprüft“, so der Kreis. Darüber hinaus bündelten die berufsständischen Vertretungen Fachwissen im Bereich der Hygiene und es gibt ein technisches Regelwerk seit 2020. Ausführlichere Informationen finden sich unter anderem auf der Internetseite www.bundesverband-tattoo.de.

