Tarifstreit im Kreis Wesel: „Es geht um Wertschätzung“

Die ersten kleinen Warnstreiks sind im Kreis Wesel gestartet. Vor der zweiten Tarifrunde am 22. und 23. Februar in Potsdam dürfte die Schlagzahl aber noch einmal deutlich erhöht werden. Die Gewerkschaften sind laut eigener Aussage auf einen langen Arbeitskampf vorbereitet.

Kreis Wesel. Vor der zweiten Tarifrunde im öffentlichen Dienst sprechen Gewerkschafter und DBB im Kreis Wesel über ihre Erwartungen und ihre Eindrücke.

Die zweite Tarifrunde im öffentlichen Dienst steht bald an. In NRW rief Verdi am Donnerstag in mehreren Städten zum Warnstreik auf. Und die ersten zarten Warnstreiks keimten auch im Kreis Wesel auf. Am Dienstag rief Komba, eine Gewerkschaft im DBB Beamtenbund und Tarifunion (DBB), zu einem Warnstreik vor dem Rathaus und mittags vor dem Kreishaus in Wesel auf. Verdi hatte bei der Niag dazu aufgerufen.

, aber der Widerstand wächst und dürfte sich in den kommenden Wochen weiter verschärfen. Die Entschlossenheit, für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen, sei hoch, sagt der Weseler DBB-Kreisvorsitzende, Michael Nabbefeld. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter, dem Weseler Vorsitzenden der Gewerkschaft Arbeit und Soziales im DBB, Marco Bönneken, erklärt Nabbefeld, was sich hinter den Forderungen der Gewerkschaften an die öffentlichen Arbeitgeber verbirgt.

Gewerkschafter im Kreis Wesel zur ersten Tarifrunde im öffentlichen Dienst: Arbeitgeber agierten respektlos

„Es geht um Wertschätzung“, sagen Nabbefeld und Bönneken. Die Lohnerhöhung von 10,5 Prozent oder mindestens 500 Euro im Monat sei nur ein Teil der Forderung, genauso gehe es um eine deutliche Änderung der Arbeitsbedingungen. Nicht zuletzt, um den teilweise erheblichen Personalmangel aufzufangen. „Der öffentliche Dienst muss attraktiver werden, um jungen Menschen eine Perspektive zu geben“, sagt Michael Nabbefeld. Das Umfeld verbessern, moderne Arbeitswelten erschaffen und endlich die Digitalisierung zu Ende denken, das seien Dinge, die angegangen werden müssten.

Dass bei all diesen Problemen der Arbeitgeber in der ersten Verhandlungsrunde überhaupt kein Angebot abgegeben hat, werten Bönneken und Nabbefeld als Respektlosigkeit. „Und zu sagen, dass es überhaupt kein Nachwuchsproblem gebe, ist hanebüchen“, so Marco Bönneken weiter. Allein beim Jobcenter im Kreis Wesel würden derzeit zwölf Beschäftigte für die Leistungsgewährung gesucht.

Viele Beschäftigte im Öffentlichen Dienst arbeiteten in Lohngruppen mit Nettolöhnen von deutlich unter 2000 Euro. „Im Grunde sprechen wir da von prekären Lebensverhältnissen auch auf der anderen Seite des Schreibtischs“, so der Gewerkschafter. Ein weiteres Problem seien laut Marco Bönneken die befristeten Arbeitsverhältnisse, die im öffentlichen Dienst weit verbreitet seien.

„Es geht um Wertschätzung“, sagt Michael Nabbefeld (DBB Kreis Wesel) Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Die Gehälter müsse man allein schon anheben, um Fachkräfte nicht ständig an die freie Wirtschaft abgeben zu müssen. Ein Beispiel: Der Kreis Wesel sucht derzeit eine IT-Fachkraft, bezahlt wird nach der Entgeltgruppe EG 8 TVöD – macht 2910 Euro brutto im Monat. „Da lässt sich in der freien Wirtschaft mit der Qualifikation deutlich mehr verdienen“, sagt Gewerkschafter Bönneken.

„Wenn nicht die Löhne erhöht werden und sich die Arbeitsbedingungen verbessern, werden wir ein noch größeres Fachkräfteproblem bekommen als ohnehin schon“, sagt Bönneken mit Blick auf die geburtenstarken Jahrgänge, die in den kommenden Jahren in Rente gehen werden. Beim Jobcenter seien es allein in diesem Jahr zehn Kolleginnen und Kollegen.

Michael Nabbefeld und Marco Bönneken sind nicht davon überzeugt, dass es in der zweiten Verhandlungsrunde, die am 22. und 23. Februar in Potsdam steigen soll, zu einer Einigung kommen wird. „Es wäre gut, wenn es schnell gehen würde“, so Nabbefeld, „wir gehen aber nicht davon aus.“

Für den Fall eines längeren Arbeitskampfes schloss der DBB-Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach, Flächenstreiks, die zahlreiche Bereiche des öffentlichen Lebens lahmlegen würden, nicht aus und kündigte einen „Lockdown“ an. Und das würde sicher auch den Kreis Wesel treffen, so Michael Nabbefeld. Zunächst werde man aber die zweite Verhandlungsrunde abwarten, sagt Marco Bönneken.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel