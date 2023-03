Stürmisches Wetter im Kreis Wesel: Es gilt eine Warnung

Kreis Wesel. Im Kreis Wesel wird es am Montag stürmisch. Zwischen Moers, Dinslaken, Rheinberg, Wesel, Xanten und Hamminkeln gilt eine Warnung.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Kreis Wesel eine amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben. Am Montag treten bis zum Abend demnach Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 75 Kilometern pro Stunde aus südwestlicher Richtung auf. Die Warnung entspricht der Stufe zwei von vier und gilt derzeit bis 18 Uhr für das gesamte Kreisgebiet. Eine ständig aktualisierte Übersicht finden Sie auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes.

Die Woche beginnt in ganz Nordrhein-Westfalen mit milden Temperaturen von bis zu 17 Grad. Allerdings zieht am Montag erneut ein Sturmtief über das Land hinweg, das für Regen und Sturmböen sorgt. Regen und Schauer sollen im Laufe des Tages demnach abnehmen, bevor es in der Nacht zu Dienstag wieder bedeckt und regnerisch wird.

Am Dienstag und Mittwoch regnet es laut DWD weiter, außerdem soll es wieder kühler werden. Am Dienstag erreichen die Temperaturen demnach höchstens zwischen 9 und 12. In der Nacht zu Mittwoch sei dann bis ins Flachland mit Schnee zu rechnen. Am Tag kommt es voraussichtlich lediglich im Hochland noch zu stärkeren Böen. Die Temperaturen sollen zwischen 5 und 9 Grad liegen. (rku/dpa)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel