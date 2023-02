Streik-Aufruf bei Niag: „Ausfall einzelner Fahrten möglich“

Kreis Wesel. Wie die Niag mitteilt, hat Verdi am Mittwoch zu einem Streik aufgerufen. Mit welchen Einschränkungen das Unternehmen im Busverkehr rechnet.

Im Zuge der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sind am Mittwoch für Pendlerinnen und Pendler Einschränkungen im Busverkehr möglich: Wie die Niederrheinischen Verkehrsbetriebe (Niag) mitteilen, hat die Gewerkschaft Verdi für Mittwoch, 8. Februar, erneut einen Warnstreik angekündigt. „Hierdurch könnten Engpässe beim Personal entstehen, die dazu führen, dass einzelne Fahrten nicht oder nur teilweise stattfinden können. Unser Unternehmen geht davon aus, dass dennoch der weit überwiegende Teil unseres Verkehrsangebots bereitgestellt werden kann“, heißt es in einer Mitteilung. Man bedauere die möglichen, durch den Warnstreik verursachten Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste.

Ausstand am 30. Januar bei der Niag hatte kaum Auswirkungen

Bereits am 30. Januar hatte Verdi Mitarbeitende der Niag zum Warnstreik aufgerufen. Lediglich wenige Personen des Baubetriebshof in Moers waren an diesem Tag laut Angaben der Niag in den Streik getreten. Dieser hatte kaum Auswirkungen auf den Linienverkehr.

Hintergrund sind die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten von Bund und Kommunen eine Steigerung um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Nach einer ersten Tarifrunde ohne Ergebnis hat Verdi auch im Kreis Wesel angekündigt, größere Warnstreiks vorzubereiten.

