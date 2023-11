Streik: Apotheken in Wesel bleiben zu – die Notfall-Pläne

Die Apotheken in Wesel beteiligen sich erneut an einem Protesttag.

Wesel. In dieser Woche beteiligen sich die meisten Apotheken an einem landesweiten Streiktag. Was Patientinnen und Patienten jetzt wissen müssen.

Apothekerinnen und Apotheker aus Wesel und den umliegenden Kommunen beteiligen sich erneut an einem landesweiten Protesttag – am Mittwoch, 15. November, dürften deshalb viele Standorte in der Hansestadt geschlossen bleiben. Die Versorgung der Bevölkerung werde über die Notdienste sichergestellt, heißt es von der Apotheker-Kammer. Patientinnen und Patienten wird aber geraten, Rezepte nach Möglichkeit in den Tagen vor oder nach dem Protesttag einzulösen.

Der Protest der Pharmazeuten richtet sich gegen die für sie und ihre Patienten unzumutbaren Zustände, unter denen die Arzneimittelversorgung aktuell stattfinden müsse. „Massive Lieferengpässe, überbordende Bürokratie, immer höhere Anforderungen der Krankenkassen und ein weiter eskalierender Fachkräftemangel machen die Patientenversorgung von Tag zu Tag schwieriger“, sagt Nils Hagedorn, Pressesprecher der Apotheken in Wesel.

Die wirtschaftliche Lage vieler Apotheken habe sich insbesondere in den vergangenen 24 Monaten dramatisch verschlechtert. So seien die gesetzlich festgelegten, fixen Honorare für die Apotheken seit zehn Jahren nicht erhöht worden. „Und das, bei kontinuierlich und sprunghaft steigenden Lohn-, Energie- und Zinskosten“, so Hagedorn. „Eine von Bundesgesundheitsminister Lauterbach vorangetriebene Honorarkürzung trägt seit Anfang dieses Jahres zusätzlich dazu bei, dass sich das Apothekensterben, insbesondere im ländlichen Bereich und vielen Stadtteilen weiter beschleunigen wird“, kritisiert er weiter.

Der Bundesgesundheitsminister nehme aus seiner Sicht eine deutliche Verschlechterung der Arzneimittelversorgung billigend in Kauf. „Das gilt ganz besonders für seine zerstörerischen Pläne, Apotheken ohne Apotheker, ohne Notdienste und ohne Labor einzuführen. Diese Politik gefährdet massiv die sichere, persönliche, wohnortnahe und flächendeckende Arzneimittelversorgung der Bürgerinnen und Bürger“, meint Hagedorn, der selbst eine Apotheke in Büderich betreibt. Im Kreis Wesel ist die Zahl der Apotheken in den vergangenen zehn Jahren von 113 auf 90 zurückgegangen.

Streiktag am Mittwoch: Diese Apotheken haben Notdienst in Wesel und Schermbeck

„Wir freuen uns über den großen kollegialen Schulterschluss an diesem Protesttag und das Verständnis unserer Kunden und Patienten. Denn sie erleben tagtäglich, dass die Belastungen der Apothekenteams immer größer werden und die Lieferengpässe nicht enden“, erklärt Nils Hagedorn. Auch viele Arztpraxen schließen sich demnach den Protesten der Apotheken an.

Die Versorgung der Patienten und Kunden ist während des Protesttags über die jeweils diensthabenden Notdienst-Apotheken sichergestellt, betont die Kammer. In Wesel ist das nach aktuellen Angaben am Mittwoch ab 9 Uhr die St. Willibrordus-Apotheke an der Grünstraße 99 und in Schermbeck die Kilian-Apotheke an der Mittelstraße 90. Mehr Informationen dazu gibt es online unter www.apothekennotdienst-nrw.de oder telefonisch unter 0800/0022833.

