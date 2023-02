Karnevalszüge 2023 im Kreis Wesel: Die Termine im Überblick

Nach 2020 wollen sie auch in Wesel nun wieder am Rosenmontag durch die Straßen ziehen (Archivfoto).

Kreis Wesel. Nicht mehr lange, dann startet am Niederrhein der große Straßenkarneval. Welche Züge rund um Rosenmontag 2023 im Kreis Wesel geplant sind.

Nachdem in den vergangenen Jahren viele Karnevalsumzüge abgesagt werden mussten, gibt es 2023 auch im Kreis Wesel wieder Straßenkarneval.

abgesagt werden mussten, gibt es 2023 auch im wieder Straßenkarneval. Die größte Veranstaltung findet in Moers statt – zuletzt feierten hier im Schnitt rund 100.000 Narren. Aber es gibt auch in den kleinen Kommunen schöne Züge.

Nelkensamstag, Tulpensonntag, Rosenmontag: Wir geben hier einen Überblick über die wichtigsten Termine für den Straßenkarneval 2023 im Kreis Wesel.

In etwa einem Monat ist es soweit: Dann wollen die bunt verkleideten Karnevalisten mit ihren Wagen wieder durch die Straßen ziehen, feiern und Kamelle werfen. Endlich wieder. Denn diese Veranstaltungen mussten in den vergangenen Jahren bekannterweise ausfallen – wegen Corona, aber auch wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine fanden sie zuletzt nicht statt.

Die Session hat traditionsgemäß am 11. November begonnen. Die Vorbereitungen laufen – Nelkensamstag, Tulpensonntag, Rosenmontag: Die meisten Karnevalsvereine am Niederrhein haben ihre Termine bekannt gegeben, wir geben einen Überblick, wo an welchem Tag im Kreis der große Straßenkarneval gefeiert werden soll.

Karneval 2023: Das ist in Moers und Neukirchen-Vluyn geplant

Der größte Karnevalszug im Kreis Wesel ist in Moers wieder für Nelkensamstag geplant. Das ist im kommenden Jahr am 18. Februar. Vom Duisburger Stadtteil Homberg aus zieht der „Zoch“ ab 13.30 Uhr über die übliche Strecke Richtung Grafenstadt. Im Schnitt feierten hier zuletzt rund 100.000 Narren.

Im Kreis Wesel soll es endlich wieder richtigen Straßenkarneval geben. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Zwei Tage später soll dann auch im benachbarten Neukirchen-Vluyn wieder der Zug rollen: am Rosenmontag, 20. Februar, ab 13.11 Uhr. Start ist wieder am Neukirchener Ring, von dort aus geht es bis nach Vluyn, wo der Zug gegen 17 Uhr enden soll.

Könnte Sie auch interessieren: Die Funken feiern wieder in der Kulturhalle Neukirchen-Vluyn

Rosenmontagsumzug: Rheinberg ist wieder an der Reihe

Ein weiterer großer Karnevalszug zieht im kommenden Jahr auch am Tulpensonntag, 19. Februar, durch den Kreis, traditionsgemäß durch Voerde: ) hier seinen Straßenkarneval. Zuletzt hatte der VKV bereits Zusagen von 38 Gruppen, gerechnet wird mit mehr als zwölf Wagen auf der Strecke, Zugaufstellung an der Allee, Ziel ist die Ringstraße.

Zuletzt haben sich die Städte Rheinberg und Kamp-Lintfort mit dem Rosenmontagszug jeweils abgewechselt: Im kommenden ungeraden Jahr ist nun Rheinberg an der Reihe, los geht es um 14.11 Uhr. Anschließend ist in der Stadthalle die Party geplant. Noch ein Fragezeichen steht dann aber hinter dem Rosenmontagsumzug 2024: Da sich der Festausschuss Kamp-Lintforter Karneval auflöst, ist noch unklar, wie es weitergeht.

Wann der Rosenmontagszug in Wesel geplant ist

In der Römerstadt Xanten ist es der traditionelle Blutwurstsonntagszug, der am 19. Februar durch die Stadt ziehen soll. Und das ist ein besonderer Zug: Gefeiert wird das 50-jährige Jubiläum. Los geht es an diesem Tag um 14.11 Uhr.

Durch Voerde ziehen die Narren traditionell am Tulpensonntag. (Archivfoto) Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

In Alpen gibt es gleich mehrere kleinere Veranstaltungen: Startschuss ist hier am Freitag, 17. Februar mit einem kleinen Möhnenzug ab 16 Uhr durch das Dorf, Treffpunkt ist die Gaststätte Zur Deutschen Eiche. Von dort aus setzt sich auch einen Tag später der Nelkensamstagszug in Bewegung: ab 13.11 Uhr. Im kleinen Dorf Veen in Alpen steigt zudem auch in diesem Jahr wieder der Rosenmontagszug ab 11.11 Uhr.

In Wesel plant derweil der zuständige Carnevals-Ausschuss Wesel (CAW) mit dem Rosenmontagszug durch die Innenstadt. Start: 12.30 Uhr an der Kolpingstraße. Ab 11.11 Uhr soll sich auch im Weseler Dorf Bislich der Karnevalszug vom Kirchplatz aus in Bewegung setzen, „er wird definitiv laufen“, verspricht Tobias Engels vom veranstaltenden Karnevalsverein. Ebenfalls wieder rollen sollen die Bollerwagen durch Ginderich: Termin ist hier laut Facebook-Auftritt der KGV Ginderich der 20. Februar. Auch der Fahrplan für den ) steht derweil fest: Der Zug in Hamminkeln soll ebenfalls am 20. Februar starten – 10.11 Uhr am Dingdener Freibad.

Lesen Sie auch:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel