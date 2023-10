Sternschnuppen: Wo und wie sie am Niederrhein zu sehen sind

Am Niederrhein. Im Oktober lassen sich Himmelsphänomene beobachten, aktuell die Draconiden-Sternschnuppen – auch am Niederrhein. Experten geben Tipps.

Wer eine Sternschnuppe am Himmel sieht, hat einen Wunsch frei. So lautet der bekannte Aberglaube. Wenn das so ist, können Sie schon mal einen Wunschzettel schreiben. Denn mit etwas Glück dürften im Oktober einige Sternschnuppen am Himmel über dem Niederrhein zu beobachten sein. Auch eine partielle Mondfinsternis gibt es am Ende des Monats zu sehen.

Wie entstehen eigentlich Sternschnuppen? „Wenn ein Komet durchs Sonnensystem fliegt, verliert er Teile. Und einmal im Jahr kreisen wir mit der Erde durch diesen Bereich und sehen dabei die kleinen Gesteinsbrocken in der Atmosphäre verglühen“, erklärt Thorsten Zeiger von der Sternwarte in Goch-Kessel. Zu sehen sei ein Leuchten wegen der hohen Geschwindigkeit und der entstehenden Reibung, „weil die Luft vor den Bröckchen so stark komprimiert wird“.

Sternschnuppen sehen: Nicht jeder Ort ist gleich gut geeignet

„Perseiden“ im Sommer und nun zum Beispiel die „Draconiden“ und „Orioniden“: „Das dahinter liegende Sternbild gibt ihnen den Namen“, sagt Robert Wendels von den Dinslakener Amateur Astronomen. Vom 6. bis 10. Oktober sind zunächst die sogenannten „Draconiden“ zu sehen, Höhepunkt soll hier die Nacht auf den 9. Oktober sein. Aber auch die „Orioniden“ lassen sich in den kommenden Wochen beobachten – hier wird der Höhepunkt in der Nacht zum 22. Oktober erwartet. Bis zu 22 Sternschnuppen in der Stunde seien dann möglich, so Wendels. Das Wetter sollte allerdings mitspielen: „Es muss ein klarer Himmel sein“, sagt der 70-Jährige aus Dinslaken.

Und nicht jeder Ort ist gleich gut geeignet, Dunkelheit ist wichtig, um die Sternschnuppen gut entdecken zu können: „Ich fahre Richtung Dämmerwald in Schermbeck.“ Bekannte von ihm auf der anderen Rheinseite würden sich Richtung Rheurdt und Schaephuysen orientieren. Es dürfe keine Industrie, keine große Stadt in der Blickrichtung liegen, „wichtig neben der geringen Lichtverschmutzung ist auch, dass keine Windräder in der Nähe sind.“ Außerdem rät er, beim Beobachten keine Taschenlampe mit weißem Licht zu verwenden, man könne stattdessen rote Folie davor anbringen. Denn nach dem Blick ins weiße Licht dauere es zu lange, bis sich die Augen wieder an die Dunkelheit gewöhnten.

Partielle Mondfinsternis wird am 28. Oktober nach 21 Uhr erwartet

Und dann? Am besten flach hinlegen und zum Zenit schauen, so Wendels. Damit einem in dieser Jahreszeit nicht kalt wird: dicke Klamotten anziehen und eine Kanne mit heißem Tee oder Kaffee mitnehmen. Im Sommer sei es zwar wegen der warmen Temperaturen deutlich angenehmer, sich auf die Lauer zu legen, dafür sei nun die Nacht länger. Und: „Die schöneren Sternbilder sieht man im Winter.“ Wendels verweist auf den anstehenden Neumond: „Am 19. Oktober ist kein Mond am Himmel“ – gut geeignet, um Sternschnuppen zu sehen. Thorsten Zeigler rät zudem: „Kein Teleskop oder Fernglas benutzen“, mit dem bloßen Auge lassen sich Sternschnuppen am besten beobachten, nur Geduld sei dann gefragt. Einen genauen Ort nennt er nicht, er empfiehlt aber freie Felder, „je mehr vom freien Himmel zu sehen ist, umso besser“. Zur Orientierung verweist Wendels auch auf sogenannte Lichtverschmutzungskarten. Für den Niederrhein zeigt sie wenig überraschend viel Lichteinfluss rund um das Ruhrgebiet in Moers, Rheinberg und Dinslaken sowie jeweils direkt in den Städten. Weniger Lichtverschmutzung gibt es der Karte zufolge in den ländlicheren Gebieten, etwa zwischen Xanten und Emmerich sowie rund um Hamminkeln.

Außerdem wartet am 28. Oktober zum „Astronomietag“ noch eine partielle Mondfinsternis,die Erde schiebe sich zwischen Sonne und Mond, sagt Wendels. Um 21.14 Uhr sei sie hier in der Region zu sehen. Wenn auch nur ein geringer Teil der Oberfläche betroffen sein soll, „das sieht man schon“, als sei ein Stück herausgeschnitten. Übrigens: Bei der Mondfinsternis darf man ohne Weiteres hinsehen, anders als bei der Sonnenfinsternis, „hier braucht man einen ganz bestimmten Filter“, sonst sei das für das menschliche Auge gefährlich, betont Zeiger.

