Städte-Ranking: So viele Top-Unternehmen gibt es im Kreis

Kreis Wesel. Das Portal „Die Deutsche Wirtschaft“ erstellt regelmäßig ein Standortranking der Städte in Deutschland. Große Firmen spielen eine wichtige Rolle.

Wie dynamisch ist die Wirtschaft in den einzelnen Regionen in Deutschland? Wie gut die Unternehmenslandschaft vor Ort aufgestellt? Diese Fragen will das Portal „Die Deutsche Wirtschaft“ mit seinem deutschlandweiten Städteranking beantworten, das in jedem Quartal erneuert wird. Die Ermittlung erfolgt dabei auf Basis der Anzahl und der Kennziffern (also zum Beispiel Umsatz oder Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) der Top-Unternehmen in einer Stadt. Wie schneiden die Städte im Kreis Wesel ab?

Wirtschaftsranking: So schneiden Moers, Dinslaken, Wesel und Rheinberg ab

Den besten Platz im Ranking belegt die Kreisstadt Wesel – sie kommt auf einen Scoringwert von 82,74 Punkten, das reicht für Rang 137 von 3807, zwei besser als im vergangenen Quartal. Aus Sicht der Wirtschaftsexperten gibt es in Wesel insgesamt 20 Betriebe, die das Prädikat „Top-Unternehmen“ erhalten. Wenig überraschend , auch die zur Altana-Gruppe gehörende Firma BYK-Chemie schafft es in diese Liste – genauso wie etwa der Kieskonzern Hülskens mit Sitz in Wesel oder der Medizingroßhandel Servoprax.

Moers als größte Stadt im Kreis Wesel landet in der Rangliste des Portals auf Platz 142 (mit einem Scoringwert von 79,10) und hat sich damit um einen Platz verschlechtert. Gelistet sind demnach 26 Top-Unternehmen. Mit einem Umsatz von 202,5 Millionen Euro landet die Spedition Rinnen auf dem ersten Platz, dahinter folgen das Unternehmen Niederrhein-Gold sowie die Unternehmungsgruppe Maas. Unter den zehn wichtigsten Firmen wird zum Beispiel auch das bekannte Autohaus Minrath gelistet.

Deutlich weiter hinten steht laut „Die Deutsche Wirtschaft“ die Stadt Dinslaken. Mit einem Scoringwert von 56,45 reicht es nur für Rang 224. Als Top-Unternehmen (insgesamt 18) gelten die Hellmich-Gruppe, der Seniorenzentrum-Betreiber Stella Vitalis oder das Baucentrum Stewes. Rheinberg schafft es mit acht Spitzen-Firmen auf Platz 449 (Scoringwert: 34,17), im Vergleich zum vorherigen Quartal ging es allerdings 24 Plätze nach oben. Als herausragendes Unternehmen gilt allen voran die Aumund Gruppe, ein Experte für Fördertechnologie.

Die weiteren Städte im Kreis Wesel sind noch deutlich weiter hinten in der Auflistung zu finden: Neukirchen-Vluyn landet auf Platz 570 (mit sechs Top-Unternehmen), Kamp-Lintfort belegt Rang 706 (7), Xanten folgt auf 713 (1) – Voerde kommt auf Platz 1210 (5) und Hamminkeln (7) bildet das Schlusslicht mit der Platzierung 1509.

