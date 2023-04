Stadtradeln im Kreis Wesel: Wann die Aktion wieder startet

Kreis Wesel. Im Mai beginnt im Kreis Wesel wieder das Stadtradeln. Welche Kommune kann die meisten Radler mobilisieren? Und wer schafft die meisten Kilometer?

Der Countdown für das Stadtradeln 2023 läuft: In den drei Aktionswochen vom 1. bis 21. Mai sind alle Menschen, die zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit unterwegs sind, eingeladen, mitzumachen – und sich so am Radverkehr zu beteiligen und für mehr Klimaschutz einzusetzen.

Im Vorjahr hat der Kreis Wesel Spitzenergebnisse bei der Aktion erzielt (14.038 Aktive, 2.197.203 gefahrene Kilometer). Damit diese Ergebnisse wiederholt oder sogar noch übertroffen werden können, sollen in den drei Aktionswochen möglichst viele Menschen ihre mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer dokumentieren.

Infos zum Stadtradeln: Auszeichnungen, Anmeldung, Kilometer eintragen

Eingetragen werden diese in einen Online-Radelkalender: per App, auf der Internetseite oder in manchen Kommunen über Kilometererfassungsbögen. Bisher haben sich schon mehr als 1200 Radfahrerinnen und Radfahrer aus dem Kreis Wesel unter dem Link www.stadtradeln.de/kreis-wesel registriert. Auch Schulklassen können sich anmelden.

Auf Kreisebene werden die erfolgreichsten Kommunen sowie Schulklassen und Kindergärten ausgezeichnet. Die Aktion bietet die Möglichkeit, auszuprobieren, wie man umweltbewusst mobil im Alltag unterwegs sein kann. Sie ist eingebettet in die Klimakampagne des Klimabündnisses der Kommunen im Kreis. Unterstützt wird sie durch die Sponsoren Westenergie AG, die Sparkasse am Niederrhein (linksrheinisch), die Volksbank Rhein-Lippe und den Verein Kompetenz Netz Energie Kreis Wesel sowie in den Städten und Gemeinden durch individuell gewonnene Unterstützende.

Infos, Anmeldung sowie Ansprechpartner sind hier zu finden: www.stadtradeln.de

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel