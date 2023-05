Stadtradeln im Kreis Wesel: positive Zwischenbilanz

Kreis Wesel. 870.000 Kilometer haben Radlerinnen und Radler im Kreis Wesel in zwei Wochen schon mit dem Fahrrad zurückgelegt. Welche Kommunen vorne liegen.

Nach zwei Wochen Stadtradeln steht der Kreis Wesel bei rund 870.000 gefahrenen Kilometern, das macht ein Plus von rund 500.000 Kilometern im Vergleich zur ersten Woche. Das teilt der Klimamanager der Stadt Kamp-Lintfort, Christopher Tittmann, jetzt in einer Zwischenbilanz mit.

Derzeit nehmen 10.394 aktive Radlerinnen und Radler in 952 Teams im Kreisgebiet am Stadtradeln teil. Laut Tittmann bei der absoluten Kilometerzahl mit 139.482 km vor Moers (105.917 km) und Kamp-Lintfort (90.360 km). In der relativen Wertung, der durchschnittlichen Kilometerzahl, die jeder Teilnehmende fährt, führt momentan die Gemeinde Sonsbeck mit 5,11 km pro Einwohner mit einigem Abstand vor und Xanten (beide 2,82 km).

Bei den aktiven Radlerinnen und Radlern befindet sich Wesel auf der Spitzenposition (1388), gefolgt von Moers (1374) und Kamp-Lintfort (1304). Auch die Stadt Voerde hat die 1000er-Marke geknackt (1053).

Bei den aktiv Teilnehmenden relativ zur Einwohnerzahl ergibt sich ein deutliches Bild: In Sonsbeck beteiligen sich 8,07 Prozent der Gesamtbevölkerung am Stadtradeln, dahinter folgen Schermbeck und Xanten mit 3,38 Prozent.

In dieser Woche war laut Christopher Tittmann erstmals gut zu vergleichen, wie aktiv die Lokalpolitikerinnen und -Politiker am Stadtradeln teilnehmen: Hier zeichnet sich ein „Dreikampf“ an der Spitze ab. Neukirchen-Vluyn befindet sich demnach momentan an der Spitzenposition (5,4 km pro Parlamentarier), vor Sonsbeck (4,9) und Kamp-Lintfort (3,5).

Beim Stadtradeln geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die Kampagne findet seit 2008 statt. Im Kreis Wesel läuft der Wettbewerb noch bis zum 21. Mai.

