Sperrung: So fahren die Ersatzbusse für RE 5, RE 19 und RE49

Kreis Wesel. Zwischen Ruhrgebiet und Niederrhein wird für Wochen die Zugstrecke gesperrt. Das sind die wichtigsten Infos zum Schienenersatzverkehr.

Ab Samstag müssen sich Bahnpendlerinnen und -pendler wieder auf massive Einschränkungen einstellen. Wegen des Ausbaus der Betuwe-Linie wird die Strecke am Niederrhein für mehrere Wochen teil- und vollgesperrt. Wer auf die Öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen ist, muss in diesem Zeitraum auf den – nicht immer zuverlässigen – Schienenersatzverkehr umsteigen, der zwischen Oberhausen, Dinslaken, Wesel, Emmerich, Bocholt und Arnheim unterwegs ist. Einen Text mit genauen Infos zu den Sperrzeiten auf der Zugstrecke finden Sie hier.

Sperrung der Zugstrecken zwischen Oberhausen, Wesel, Dinslaken und Emmerich

Generell gilt: Für die drei Zuglinien RE 19, RE 5 und RE 49 sollen jeweils Busse fahren, die allerdings zu anderen Zeiten unterwegs sind als die Züge. Darunter sind auch Expresslinien, die ohne Zwischenstationen von Wesel nach Oberhausen fahren – auch in Richtung Arnheim gibt es einen Schnellbus, der auf dem Weg dorthin nur in Emmerich, Elten und Zevenaar hält. Es gibt aber auch Busse, die an allen Stationen halten – und entsprechend länger unterwegs sind. Ein weiterer Schienenersatzverkehr mit allen Unterwegshalten verkehrt zwischen Wesel und Bocholt. In der ersten Woche der Sperrung fährt für den RE 19 zudem ein Bus nach Dinslaken, der auch in Friedsfeld und Voerde stoppt. Wichtig: Die Haltestellen der Ersatzbusse befinden sich nicht immer direkt an den Bahnhöfen, sollten aber vor Ort ausgeschildert sein.

Den Überblick zu behalten, ist nicht immer einfach – das fängt schon beim unterschiedlichen Design der drei zuständigen Zugunternehmen an. Die Deutsche Bahn verweist bei den Informationen zum Schienenersatzverkehr auf das Online-Portal „Zuginfo.NRW“ – das ist aber gerade für Gelegenheitsnutzer recht unübersichtlich. Deswegen verlinken wir an dieser Stelle die wichtigsten Links zu Fahrplänen, Haltestellen und mehr zusammengetragen – für die Richtigkeit der Angaben der Zugunternehmen kann die Redaktion allerdings keine Gewähr übernehmen:

Schienenersatzverkehr für den RE 5: Die wichtigsten Links

Schienenersatzverkehr für den RE 19: Die wichtigsten Links und Hinweise

Die SEV Linie 1 bedient zwischen Oberhausen Hbf und Emmerich alle Unterwegshalte. Die SEV Linie 2 verkehrt als Schnellbus ab Oberhausen Hbf mit den Unterwegshalten: Wesel, Emmerich, Emmerich-Elten und Zevenaar direkt nach Arnhem Centraal. Die SEV Linie 3 verkehrt als SEV Schnellbus zwischen Duisburg Hbf und Dinslaken. Die SEV Linie 4 bedient den Streckenabschnitt zwischen Wesel und Bocholt. Zusätzlich wird die Sperrung zwischen dem 15. September und dem 20. September bis Duisburg Hbf verlängert.

Schienenersatzverkehr für den RE 49: Die wichtigsten Links

