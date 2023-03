SPD: Kreis Wesel soll mehr Geld an die Kommunen weitergeben

Kreis Wesel. Schwarz-Grün und der Landrat im Kreis Wesel gehen zu großzügig mit dem Geld um, sagt die SPD. Wie sie den notleidenden Kommunen jetzt helfen will.

Rund 7,1 Millionen Euro mehr Schlüsselzuweisungen als geplant erwartet der Kreis Wesel aktuell. Knapp die Hälfte des Geldes wollen CDU und Grüne an die kreisangehörigen Kommunen weiterleiten, den Rest aufbewahren.

Der SPD-Fraktion ist das zu wenig: Die Kommunen seien, anders als der Kreis, derzeit in Not. Während etliche durch die Geflüchteten und andere finanzielle Knappheiten nahe am Haushaltssicherungskonzept stünden, stehe der Kreis selbst „relativ komfortabel“ da.

„Wir haben ein ungutes Gefühl, der Kreis Wesel sollte seine Umlage senken, um den Eindruck einer Zwei-Klassen-Gesellschaft zu vermeiden“, so Peter Paic, stellvertretender Fraktionschef. Zwar liege die Kreisumlage prozentual niedrig, die reale Zahllast habe sich aber um 26,3 Millionen Euro erhöht.

Der Landrat baut Personal auf statt ab, so der Vorwurf der SPD

Mit Blick auf diese Situation fordern die Sozialdemokraten, der Kreis solle mehr sparen. Die neu eingerichtete Dezernentenstelle verlange zusätzliches Personal: knapp 50 Stellen, die durch die Hintertür in den Haushalt eingeplant würden, ohne politischen Beschluss. Wenn dann der Stellenplan zur Abstimmung stehe, seien bereits Fakten geschaffen. Und das, während die Kommunen Personal abbauten, so der sozialdemokratische Fraktionschef Gerd Drüten.

Auch der Plan, das 50-jährige Kreisjubiläum im Jahr 2025 mit 75.000 Euro zu feiern, stößt auf die Kritik der SPD. „Wenn wir vom Kreis als einer kommunalen Familie sprechen, müssen wir die Kröten zusammenhalten, um die Kommunen zu schützen“, so Drüten.

Die SPD will im Kreistag am Donnerstag deutlich mehr als die von Schwarz-Grün beantragten drei Millionen Euro an die Kommunen weiter geben, zwischen vier und sechs Millionen. Beschlossen ist hingegen bereits, dass der Kreis die noch nicht genau bezifferte Summe, die er durch die Senkung der LVR-Umlage bekommt, komplett an die Kommunen weitergibt.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel