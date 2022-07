SPD Kreis Wesel: Schwacher Koalitionsvertrag zum Thema Kies

Der Kiesabbau am Niederrhein stößt zunehmend auf den Widerstand der Bürger, sie wehren sich, wie hier im Januar in Neukirchen-Vluyn.

Kreis Wesel. Unzureichend sei der schwarz-grüne Koalitionsvertrag, sagt die SPD im Kreistag Wesel, er lasse beim Kies zu viel Spielraum. Was die SPD fordert.

Zu wenig konkret ist der SPD-Fraktion im Kreistag der Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Landesregierung zum Thema Kiesabbau am Niederrhein. „In 20 Jahren 50 Prozent weniger fördern, das bedeutet, dass der Raubbau weiter geht. Wir brauchen ein Ausstiegsszenario“, sagt Fraktionschef Gerd Drüten aus Voerde. Der Koalitionsvertrag beinhalte keine klar definierten Ziele „er enthält breite Korridore mit viel Raum. Wir gehen davon aus, dass die Erwartungen des Kreises Wesel an Düsseldorf zu Thema Kies nicht befriedigt werden.“ Im Koalitionsvertrag heißt es, dass der Verbrauch von Kies auf den notwendigen Bedarf zurückgeführt wird.

Für die SPD nicht zufriedenstellend, da teilt sie das Urteil ihres Landtagsabgeordneten René Schneider denn was ein notwendiger Bedarf ist, definiere weiter die Kiesindustrie. „Die Fördermengen könnten auf diese Weise sogar noch steigen“, ergänzt der stellvertretende Fraktionschef im Kreistag, Peter Paic aus Hamminkeln. Stattdessen sollte das Land Unternehmen wie HDB Recycling GmbH in Hünxe-Bucholtwelmen unterstützen: Hier entsteht für rund 20 Millionen Euro eine Nassaufbereitungsanlage für mineralische Rohstoffe, produzieren soll sie vom Jahr 2023 an. „20 Millionen Euro, dafür kann man vier Kieswerke bauen“, erläutert Drüten. Aber sie seien eine Investition in die Zukunft, die Art Investition, die den Kreis nach Ansicht der SPD nach vorn bringen.

SPD im Kreis Wesel: Kieseuro für Recyclingbranche

Der im Koalitionsvertrag verankerte Kieseuro, fordert die SPD, müsse in die Recyclingbranche investiert werden, nicht nur für die Rekultivierung ausgekiester Flächen, „dafür muss die Kiesindustrie schon jetzt bezahlen“, so Drüten. Jürgen Preuß, SPD-Kreistagsmitglied aus Kamp-Lintfort, sieht im Recycling „eine Riesenchance“, eine zukunftsorientierte Wirtschaft, die man im Kreis Wesel voranbringen müsse. Öffentliches Geld solle für die Rekultivierung der ausgekiesten Flächen nicht mehr fließen, „ohne Staat hinterlassen die Wüsten“ sagt er.

Die SPD-Fraktion wünscht sich aus der Opposition heraus, dass es bei großen Themen wie dem Kies weiterhin eine starke Mehrheit im Kreistag gibt, wie es bereits seit Jahrzehnten Tradition sei. Jüngst ist das mit der Kies-Resolution an die neue Landesregierung geglückt, aber auch in anderen Gebieten will sie diesen Kurs fortsetzen. Sie nennt das Thema Asdonkshof als Beispiel: Das Abfallentsorgungszentrum hätte ohne diesen Zusammenhalt nicht entstehen können, so die Überzeugung der Sozialdemokraten.

