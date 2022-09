SPD im Kreis Wesel: Leihradsystem und Radwege vorantreiben

Kreis Wesel. Die Grünen wollen zunächst die Radwege im Kreis Wesel verbessern ehe es um ein Leihradsystem geht. Dieses Vorgehen stört die SPD.

Die Mobilitätswende war in den vergangenen Tagen wieder Thema in der Kreis Weseler Politik: Die SPD sieht mit einem kreisweiten Leihradsystem den nächsten Meilenstein bei der Umsetzung des Mobilitätskonzeptes im Kreis Wesel, so Peter Paic, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. Wie berichtet sorgte das Thema im Mobilitätsausschuss des Kreises in diesen Tagen allerdings für einen Dissens.

Gabi Wegner: „Nicht eins nach dem anderen planen und umsetzen“

Die SPD-Fraktion im Kreis äußerte sich im Nachgang in einer Pressemitteilung zur Argumentation der Grünen: Zuerst sollten Radwege gebaut werden und erst danach solle sich mit dem Thema Leihräder befasst werden, heißt es in dem Schreiben. Dieses Vorgehen stoße bei der SPD auf Widerstand: „Wir wollen nicht eins nach dem anderen planen und umsetzen, sondern beides parallel vorantreiben“, so Gabi Wegner von der SPD-Kreistagsfraktion. Vor diesem Hintergrund fordert die SPD, unverzüglich mit den Arbeiten an einem gemeinsamen Konzept „Niederrheinrad“ von Kreis, Kommunen und der Tourismus Niederrhein zu beginnen.

Für die mobile Infrastruktur des Kreises Wesel sei das Konzept der Mobilstationen an den Verkehrsknotenpunkten (in der Regel Bahnhöfe im Kreisgebiet) von zentraler Bedeutung. Eine solche Station biete eine Erweiterung in der Park-and-Ride-Idee. Darüber hinaus sei es eine wertvolle Weiterentwicklung der Übergangspunkte von Carsharing, Bikesharing oder dem privaten Rad.

Verkehrspolitische Sprecherin: Kreis Wesel betritt Neuland

An den Mobilstationen gelte es, das sichere Unterstellen des privaten Rads zu gewährleisten und das Leihradsystem zu erweitern. Nur wenn Fahrgäste sich sicher sein könnten, lückenlos ohne Auto dorthin zu gelangen, wo sie hinwollten, könne eine Verkehrswende gelingen, schreibt die SPD. Das Fahrrad sei ein unabdingbarer Baustein eines Mobilitätskonzeptes und verbinde Verkehrsknotenpunkte. Nur wenn alle Säulen vorhanden seien, funktioniere ein Start-Ziel-Netz, das den ÖPNV ergänze und verbessere.

„Mit einem Leihradsystem für den Alltag betritt der Kreis Wesel Neuland. Das System soll Wohngebiete und Einkaufszentren, Gewerbegebiete, Bahnhöfe und zentrale Bushaltestellen miteinander verbinden. Damit es möglich wird, auch dann noch nach Hause zu kommen, wenn der letzte Bus gefahren ist. So ist beispielsweise auch möglich, den Wochenendeinkauf ohne Auto zu bewältigen“, so Doris Beer, verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Kreistagsfraktion.

