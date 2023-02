Spannende Tour auf Bislicher Insel: Dem Biber auf der Spur

Kreis Wesel/Xanten. Zu zwei spannenden Touren lädt der RVR auf der Bislicher Insel ein: Eine Fotowanderung durch die Auen und eine tierische Spurensuche. Die Infos.

Der Regionalverband Ruhr lädt zu zwei interessanten Veranstaltungen auf der Bislicher Insel ein: Am Samstag, 11. Februar, geht es um 12 Uhr bei der Fotowanderung „AuenBilder“ auf Motivsuche mit Christoph Sprave. Um diese Jahreszeit bieten sich als Motive vor allem die arktischen Gänse an. Wie man diese am besten ablichtet, welche Belichtungszeiten und Einstellungen hier vorteilhaft sind, erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dieser vierstündigen Wanderung. Die Kosten betragen 15 Euro pro Person; die eigene Kamera muss mitgebracht werden.

Am Sonntag, 12. Februar, geht es um 14 Uhr mit dem Biologen Ingo Bünning auf tierische Spurensuche: Biber sind nachtaktiv und damit nur selten zu erspähen, aber ihre Spuren hinterlassen sie reichlich auf der Bislicher Insel. Die Teilnahme kostet acht Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder. Treffpunkt ist jeweils am RVR-NaturForum Bislicher Insel, Bislicher Insel 11, Xanten. Verbindliche Anmeldung bis zwei Tage vor der Veranstaltung unter 02801/988230 oder naturforumbislicherinsel@rvr.ruhr.

