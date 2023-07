Sommer im Kreis Wesel: Wo es tolle Open-Air-Erlebnisse gibt

Kreis Wesel. Open-Air-Kino, Musik unter freiem Himmel, Fahrrad-Rennen: Hier können Sie den Sommerabend rund um Moers, Wesel und Dinslaken besonders genießen.

In der Abenddämmerung wandern gehen, Live-Musik unter Bäumen genießen und Sonnenuntergänge beobachten: Im Freien lässt sich die Sommer- und Ferienzeit am besten genießen. Wie genau, das zeigt diese Übersicht an sommerlichen Abend-Aktivitäten im Kreis Wesel. Die Liste hat allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Live-Musik bietet zum Beispiel der Kultursommer in Kamp-Lintfort. In der beliebten Veranstaltungsreihe treten immer wieder außergewöhnliche Bands aus der Umgebung auf. Am 16. Juli können sich die Besucherinnen und Besucher auf dreistimmigen Gesang und kraftvollen Akustik-Pop freuen: Die Band Morley aus Köln und Essen tritt auf der Bühne Quartiersplatz im Zechenpark auf. Rhythmischen und gefühlvollen Blues gibt es am 29. Juli mit der Band Among May aus Duisburg. Die fünf Musikerinnen und Musiker stehen am Stephanswäldchen in Kamp-Lintfort auf der Bühne. Los geht es jeweils um 19 Uhr, Der Besuch der Konzerte ist kostenfrei. Informationen gibt es unter kamp-lintfort.de/de/veranstaltungen/kultursommer2/.

Musik im Stephanswäldchen in Kamp-Lintfort. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Lust auf ein Festival? Das bietet zum Beispiel Dinslaken. Vom 13. bis zum 22. Juli können Besucherinnen und Besucher des Fantastivals im Burgtheater Live-Musik genießen. „Das Besondere ist die traumhafte Location: Das Burgtheater ist wie ein Amphitheater aufgebaut, man sitzt unter alten Kastanien in der Natur und selbst die letzte Reihe ist nur 20 Meter von der Bühne entfernt“, schildert Lea Eickhoff vom Fantastival-Team. Auch international bekannte Bands, Sängerinnen und Sänger treten auf, zum Beispiel Stephanie Heinzmann, Lukas Graham und ZAZ. Einlass ist immer circa eineinhalb Stunden vor Start des Konzerts. Außerdem besonders: Das Festival wird im Ehrenamt umgesetzt. „Rund 90 Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt sind im Einsatz, wodurch eine familiäre Atmosphäre herrscht“, sagt Eickhoff. Tickets können für die einzelnen Künstlerinnen und Künstler gebucht werden. Hier finden Sie weitere Infos: fantastival.de/tickets.

Ebenfalls in Dinslaken locken ab Ende Juli die Konzerte der Veranstaltungsreihe Sommerkultur. Von Comedy, Rock- und Popmusik, Jazz oder Klassik ist für jeden etwas dabei. Die Konzerte finden ebenfalls auf der Freilichtbühne des Burgtheaters Dinslaken statt. Tickets kauft man auch hier für die einzelnen Künstlerinnen und Künstler. Welche genau dabei sind, steht auf der Internetseite der Veranstaltung unter sommerkultur-dinslaken.de.

Jedes Jahr an einem Samstag im August verwandelt sich das Gelände am Freizeitpark Moers-Kapellen in eine große Party im Freien: Denn dann startet wieder die Sparkassen Summer Soul am See. Auch dieses Mal ist die musikalische Palette groß: Von Soul über Funk bis hin zu Rock. Der Eintritt ist frei. Los geht es am 12. August um 18 Uhr, es kann bis in die Nacht gefeiert werden.

Open-Air-Kino: Hier gibt es im und um den Kreis Wesel die Möglichkeit

Wer nach einer gemütlichen Unternehmung im Freien sucht, findet im Kreis Wesel viele Open-Air-Kinovorstellungen. In Hamminkeln können Interessierte einen Filmklassiker aus den 80er Jahren mit viel Bluesmusik sehen. Um welchen Streifen genau es sich handelt, das wird noch bekannt gegeben. Los geht es am Samstag, 29. Juli, um 20 Uhr im Innenhof der ehemaligen Brauerei der Niederrhein-Westfälischen Braumanufaktur, Brauereistraße 4. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei und es wird ein Zelt aufgebaut. Infos gibt es unter open-air-hamminkeln.de.

Auch nach den Ferien können Besucherinnen und Besucher Urlaubsstimmung in weiteren Open-Air-Kinos genießen. Im Stadtwerke Sommerkino in Wesel gibt es vom 10. bis 13. August Familienfilme wie „Der Nachname“, „Der Super Mario Bros. Film“ oder „Mission Impossible“ zu schauen. Und das im Ambiente der Strandseite am Auesee. Ein Sitzplatz kostet 10,50 Euro, Tickets sind nur im Vorverkauf erhältlich, online oder im Comet-Cine-Center, Auf dem Dudel 8.

Das Sommerkino am Auesee in Wesel zeigt im August spannende Familienfilme. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Die Aktion „Filme mit Freunden“ startet am 18. August im Open-Air Kino am Strandbad Tenderingssee in Voerde. Zu sehen gibt es dann den Film „The Son“, „Fantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ und ebenfalls „Der Nachname“. Ein Ticket kostet hier im Vorverkauf acht Euro. Wer noch eins ergattern will, sollte sich beeilen – die Karten sind schnell weg. Weitere Infos unter filmemitfreunden.de.

Auch ein Blick in die Nachbarstädte lohnt sich: In Duisburg bietet der Landschaftspark Duisburg-Nord eine besondere Kulisse für das Filmerlebnis. Der Eintritt kostet 13 Euro. Infos gibt es unter stadtwerke-sommerkino.de. In Krefeld, An der Rennbahn, gibt es vom 14. Juli bis 24. August zudem das SWK Open-Air-Kino, ein Online-Ticket kostet hier zwölf Euro. Infos und Programm: www.swk-openairkino.de

Moerser Schloss: Kulturprogramm bis in die Nacht

Ein besonderes Kino- und Kulturprogramm inmitten der historischen Kulisse des Moerser Schlosses: Das Grafschafter Museum lädt gemeinsam mit mehreren Kooperationspartnern zu den Lichtspielen Schlosshof Open Air ein. Die Veranstaltung am 3. August steht unter dem Titel „Starke Frauen“. Passend dazu zeigt das Museum eine Filmbiografie aus 2018 über die US-amerikanische Juristin Ruth Bader Ginsburg und ihren Kampf und Aufstieg beim Obersten Gerichtshof der USA. Das Vorprogramm bildet ein Konzert von Marissa Möller und Jan Lammert.

Am Moerser Schloss zeigt das Grafschafter Museum Dokumentarfilme und bietet ein Rahmenprogramm. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Am 4. August bekommen die Gäste mit dem Film „Mutter“ mit Anke Engelke einen neuen Blick auf die Mutterrolle. Vor dem Film verkauft der Soroptimist-International-Club alkoholfreie Cocktails für einen guten Zweck und stellt seine Projekte vor.

Am 5. August gibt es ein autobiografisches Drama zu sehen, über das Model Waris Dirie, das als Nomadenmädchen aufwuchs, mit 13 vor der Zwangsheirat und Genitalverstümmelung floh und dann von einem Starfotografen entdeckt wurde. Auch hier gibt es ein besonderes Vorprogramm: eine Modenschau des Projekts Recolour your life und die Übergabe eines Kleids an das Grafschafter Museum. Die Veranstaltungen starten jeweils um 20.30 Uhr und gehen bis circa 0.30 Uhr. Infos: www.moers.de/kultur-bildung/grafschafter-museum-im-schloss/veranstaltungen.

Wesel, Hamminkeln, Dinslaken, Hünxe: Hier gibt es Straßenfeste

Wer Lust hat, neue Menschen kennenzulernen und einfach mal rauszukommen, kann ein Straßenfest im Kreis besuchen. In Hamminkeln geht das am 19. Juli bei der Veranstaltung „Hamminkeln trifft sich“. Von 16 Uhr bis 22 Uhr werden hier Getränke und Speisen angeboten und Raum für Gespräche geschaffen. Treffpunkt ist der Innenhof der ehemaligen Brauerei der Niederrhein-Westfälischen Braumanufaktur, Brauereistraße 4. Infos unter open-air-hamminkeln.de.

Am 29. und 30. Juli wird der Dinslakener Stadtpark zu einem mittelalterlichen Lager mit Ritterzelten und Feuerstellen. Beim Mittelaltermarkt stellen verschiedene Händlerinnen und Händler ihre Waren aus und es gibt ein buntes Programm für große und kleine Gäste. Zum Auftakt wird am Samstagabend der „Graf von Cleve“ mit der Übergabe der Stadtrechte die Zeitreise eröffnen. Der Markt hat am Samstag von 11 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag bis 18 Uhr. Infos auf der Homepage der Stadt: dinslaken.de/freizeit-tourismus/veranstaltungen.

Der Hünxer Sommer lockt im August wieder Gäste mit Gastronomieangeboten und Live-Musik. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Leckeres Essen, Getränke und tolle Musik gibt es auch beim Hünxer Sommer am 11. August: Ab 17 Uhr können Interessierte an der Dorstener Straße vorbeischauen und Kontakte knüpfen. Infos gibt es zeitnah unter huenxe.de/freizeit-tourismus/veranstaltungen.

Veener Radnacht in Alpen: Mit dem Fahrrad in die Abenddämmerung

Der Kreis Wesel lässt sich auf dem Rad besonders gut erkunden. Doch nicht immer muss es eine Radtour am frühen Nachmittag sein. Wie wäre es, am Abend loszuziehen, wenn die Sommerhitze langsam ablässt und der Sonnenuntergang beginnt?

Das dachten sich die Veranstalter der Veener Radnacht in Alpen. Das Event am 4. August wird von der Radsportgruppe Borussia Veen organisiert. Auf speziell abgesperrten Strecken können Kinder und Erwachsene an unterschiedlichen Rennen und Touren teilnehmen. Den Anfang macht eine Tour für die kleinsten Gäste: Ab circa 17.30 Uhr müssen die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein bis zwei Runden mit dem Rad durchs Dorf fahren, dafür gibt’s eine Medaille.

Schon bei der vergangenen Radnacht in Alpen-Veen zeigten viele Sportbegeisterte ihr Können bei den Fahrrad-Rennen und -Touren. Foto: RSG Borussia Veen

Ab 18 Uhr gibt es ein Prolog-Einzel-Zeitfahren für Erwachsene, anschließend das Zeitfahren von 4er- Teams und zwischendurch immer wieder „Fun-Rennen“. Jeder und jede Interessierte kann bei diesen Aktionen mitmachen. „Auch Gruppen mit Trekkingrädern sind herzlich willkommen“, sagt Dirk Anfang, vom Verein Borussia Veen. Eine wichtige Regel müssen die Teilnehmenden laut Anfang aber beachten: „Bei allen Rennen gilt eine Helmpflicht.“ Gegen 21 Uhr startet die Vereinsmeisterschaft der RSG Borussia Veen, diese ist nur für die inzwischen rund 56 Mitglieder konzipiert. Nach einer Siegerehrung beginnt gegen 22 Uhr die Open-Air-After-Race-Party an der Gaststätte „Zur Deutschen Flotte“.

Tenderingsee: Salsa tanzen und Clubmusik am Strand genießen

Nach einem entspannten Tag am Wasser müssen die Gäste des Strandbads Tenderingssee nicht gleich nach Hause gehen: Stattdessen können sie am Abend eine der Tanzveranstaltungen besuchen.

Neben der Acoustic Lounge bietet das Strandbad Tenderingssee auch viele Angebote für Tanzbegeisterte. Zum Beispiel den Tender Salsa Social Club und die Sunset Beats. Foto: Olli Holzmann Fotografie

Salsa tanzen können Interessierte bei der Reihe „Tender Salsa Social Club“. Zuerst bekommen Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen 60-minütigen Salsa-Grundkurs. Das gelernte Wissen kann im Anschluss direkt angewendet werden: bei einer großen Party am Strand. „Neben absoluten Anfängern kommen hier auch richtig gute Tänzer und teilen ihre Kenntnisse“, sagt Basti Schur vom Tender. Die Veranstaltung dient auch dazu, sich kennenzulernen und auszutauschen. Der Tender Salsa Club startet am 14. Juli und am 4. August jeweils um 19 Uhr. Wer lieber zu Clubbeats tanzt, kommt bei einer weiteren Veranstaltungsreihe am Tender auf seine Kosten: Bei den Sunset Beats gibt es House und Deep-House Musik. „Sunset Beats gibt es seit drei Jahren und ist aus dem Wunsch entstanden, auch andere Musikgeschmäcker zu bedienen, als es unsere Acoustic Lounge tut“, sagt Schur. Wechselnde DJs sorgen dabei für tanzbare Rhythmen. Diese Party können Interessierte am 29. Juli oder 19. August besuchen, jeweils ab 19 Uhr. Erwachsene zahlen sechs Euro Eintritt.

