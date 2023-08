So viele Gifttiere werden im Kreis Wesel privat gehalten

Kreis Wesel. Giftspinne, Tiger oder Löwe?Welche Regeln gibt es für die Haltung gefährlicher Tiere im Kreis Wesel? Hier sind mehrere Behörden zuständig.

Die vermeintliche Sichtung einer Löwin hat vor wenigen Wochen in Berlin und Brandenburg für große Aufregung gesorgt. Am Ende stellte sich heraus: Es war ein Wildschwein. Doch wie ist die Haltung besonders exotischer und wilder Tiere in Nordrhein-Westfalen und im Kreis Wesel geregelt? Werden Löwen oder Tiger im Kreis Wesel gehalten? Welche Behörden sind für die Überwachung zuständig? Und gibt es Zahlen?

Werden Löwen oder Tieren im Kreis Wesel gehalten?

Eine Sprecherin des NRW-Landwirtschaftsministeriums verweist auf Nachfrage auf artenschutzrechtliche Vorgaben, nennt hier Besitz- und Handelsbeschränkungen: Unter Beachtung dieser dürften wilde oder exotische Tiere grundsätzlich auch in Privathand gehalten werden. Für die geschützten Arten Tiger und Löwe ergebe sich die Verpflichtung, „den rechtmäßigen Erwerb der Tiere (das heißt die rechtmäßige Zucht oder Einfuhr) nachzuweisen“. Zuständig ist hier der Kreis Wesel: Dass artenschutzrechtliche Anforderungen eingehalten werden, kontrolliert die Untere Naturschutzbehörde. Sie ist ebenso zuständig für besonders geschützte Wirbeltiere und heimische Tier- und Pflanzenarten. Das Veterinäramt ist derweil bei Fragen des Tierschutzes zuständig.

So viel vorab: Es werden im Kreis Wesel offiziell keine Tiger und Löwen gehalten, heißt es aus der Pressestelle des Kreises. Gemeldet werden der Unteren Naturschutzbehörde hingegen häufig etwa griechische Landschildkröten, Graupapageien oder Jemenchamäleons ebenso weitere Reptilien und diverse Amphibienarten. Eine genaue Zahl kann der Kreis derzeit aufgrund eines IT-Problems nicht nennen.

Gifttiergesetz in NRW regelt seit 2021 die private Haltung bestimmter Tiere

Welche Regelung oder Vorgaben gibt es darüber hinaus? Abgesehen von dem seit 1. Januar 2021 geltenden Gifttiergesetz NRW, gibt es kein Spezialgesetz, welches die Haltung gefährlicher Tiere besonders regelt, heißt es außerdem aus dem Ministerium. Das Gifttiergesetz wird vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) überwacht. Dabei geht es um die private Haltung von Tieren, „welche aufgrund ihrer Giftwirkung nach Bissen oder Stichen eine erhebliche Bedrohung für die Gesundheit und das Leben von Menschen darstellen können“. Dazu gehören laut Lanuv „alle Giftschlangenarten im engeren Sinne, bestimmte Skorpion- und Webspinnenarten sowie deren Unterarten und Kreuzungen“.

Auch giftige Skorpione fallen in NRW unter das Gifttiergesetz. Foto: Roland Weihrauch / dpa

Dem Lanuv sind im Kreis Wesel derzeit fünf Haltungen von Gifttieren bekannt. Dabei handelt es sich um 123 Giftschlangen sowie eine Giftspinne. Ein Trend lasse sich hier nicht erkennen. Mit Stand 1. August werden im gesamten Bundesland 3408 Giftschlangen, 215 Giftskorpione sowie 478 Giftspinnen gehalten. Im Vergleich zum 1. Juli 2021 gebe es eine leichte Zunahme bei Giftschlangen, bei Giftspinnen und Giftskorpionen hingegen eine Abnahme der Zahl der gehaltenen Tiere, heißt es aus der Pressestelle des Lanuv. Zur Erläuterung: Die Haltung oder Neuanschaffung sehr giftiger Tiere ist laut Gesetz verboten, für gemeldete bestehende Haltungen besteht allerdings „kein Nachzuchtverbot“, bedeutet: Nachkommen dieser Tiere können im Bestand verbleiben. Sobald es Informationen zu illegalen Haltungen gibt, prüfe das Lanuv im Zusammenspiel mit kommunalen Behörden sowie der Polizei, so Lanuv-Sprecher Wilhelm Deitermann. Bisher seien nicht viele illegale Haltungen bekannt geworden.

Terrazoo in Rheinberg ist spezialisiert auf Gefahrentiere

Gelegentlich hat auch der Zoll mit außergewöhnlichen Tieren zu tun, zumindest wenn es um die Ein- und Ausfuhr geht. Anja Turloff-Garletzki, Sprecherin des Hauptzollamts Duisburg, kann zwar keine besonderen Funde oder Sichtungen direkt aus dem Kreis Wesel nennen, sie erinnert sich aber zum einen an den in Frischhaltefolie eingepackten Albino-Alligator „Ophelia“, welcher vor etwa einem Jahr am Münchener Flughafen aufgelesen wurde sowie an eine geschützte Maurische Landschildkröte, welche Anfang des Jahres am Weezer Flughafen als „blinder Passagier“ einreiste. Beide Tiere befinden sich inzwischen im Kreis – und zwar im Terrazoo in Rheinberg.

Ophelia befindet sich im Terrazoo. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Denn dieser verfügt über eine Reptilienauffangstation, spezialisiert auf Gefahrentiere. „Wenn irgendwo Tiere sichergestellt oder aufgefunden werden, bieten wir Ämtern oder Behörden gegen Gebühr unsere Dienstleistung an“, erläutert René Tarka, Zootierpfleger. Der Terrazoo kümmert sich somit auch, solange zum Beispiel geprüft wird, ob ein Tier artgerecht gehalten wird oder alle Unterlagen vorliegen. Ebenso werde die Unterstützung der Experten aus Rheinberg bei Durchsuchungen angefordert.

