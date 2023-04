Streik So trifft der Streik am Freitag Bahnverkehr am Niederrhein

Kreis Wesel. Beim Bahnstreik am Freitag ist das gesamte Netz betroffen – auch die Linien am Niederrhein. Busnotverkehr für Linie des RB 31 in Arbeit.

Die Gewerkschaft EVG hat aufgrund des Tarifstreits Beschäftigte bei Bahnunternehmen bundesweit zum Streik am Freitag, 21. April, aufgerufen. Sie sollen von 3 bis 11 Uhr ihre Arbeit niederlegen. Das hat Auswirkungen auf das gesamte Bahnnetz und somit Folgen für den Bahnverkehr am Niederrhein – laut Zuginfo NRW sind somit auch die Linien RB 31, RE 44, RE 5, RE 19, und RE 49 von Ausfällen betroffen. Auch bereits am Vorabend könne es zu Ausfällen kommen, heißt es.

Rhein-Ruhr-Bahn: Betriebseinstellung leider nicht ausgeschlossen

So hat die Rhein-Ruhr-Bahn mitgeteilt, dass sie für den kommenden Freitag auf den Linien RE 10 „Niers-Express“, RE 14 „Emscher-Münsterland-Express“ und RE 44 „Fossa-Emscher-Express“ präventiv einen Busnotverkehr eingerichtet hat. Unklar ist noch, wie auf der Linie des RB 31 „Der Niederrheiner“ (Xanten - Duisburg - Moers) verfahren wird: Hier werde an der Einrichtung eines Busnotverkehrs mit Hochdruck gearbeitet, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Zwar sei das Personal der Rhein-Ruhr-Bahn von diesem Streikaufruf nicht betroffen. Der Streik in Fern- und Nahverkehr treffe aber mutmaßlich auch das Netz der Deutschen Bahn und könne dementsprechend Auswirkungen auf den Betrieb im gesamten Netz haben, heißt es. „Nach den Erfahrungen des Streiks am 27. März kann eine Betriebseinstellung leider nicht ausgeschlossen werden.“

Fahrgäste sollen die Informationen im Auge behalten

Für aktuelle Informationen sowie die Fahrpläne der Ersatzbusse verweist die Rhein-Ruhr-Bahn auf die eigene Internetseite sowie www.zuginfo.nrw. Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, werden gebeten, sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter der Telefonnummer 0203 6688 9477 (zum Ortstarif, Mobilfunk kann abweichen) zu melden. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen nicht möglich.

Auch die Deutsche Bahn informiert online zum Streik: Der Fernverkehr werde von 3 bis 13 Uhr eingestellt, der DB-Nahverkehr entfalle vormittags weitestgehend. Weitere Infos: https://www.bahn.de/service/fahrplaene/aktuell

