Kreis Wesel: So können Eltern Betreuung fürs Kind beantragen

Ab dem 1. Januar 2024 können Eltern, die zur Betreuung und Förderung ihres Kindes einen Platz in einer Kindertagespflegestelle suchen, ihren Betreuungsbedarf auf der Internetseite des Kreises Wesel melden. Darüber informiert die Kreisverwaltung jetzt in einer Pressemitteilung.

„Auf der Internetseite www.kreis-wesel.de/kitaonline kann zukünftig das Bedarfsmeldesystem TPF-ONLINE geöffnet werden“, schreibt der Kreis. Darunter sollen alle weiterführenden Informationen zur Benutzung des Online-Verfahrens zu finden sein. „Eltern können ihre Betreuungswünsche wie zum Beispiel Kommune, Stundenumfang, Betreuungsbeginn und weitere Angaben im System auswählen.“





Nach Eingang der Bedarfsmeldung nehme das Kreisjugendamt Kontakt zu den Eltern auf, um die Vermittlung zu einer geeigneten Kindertagespflegeperson einzuleiten. „Angaben zu den Kindertagespflegepersonen finden sich nicht im Online-Verfahren“, so der Kreis weiter.

Das Kreisjugendamt benötigt die Bedarfsmeldung der Eltern für die Kindergartenbedarfsplanung, zu der auch die Betreuung in der Kindertagespflege gehört. Das Ziel des Kreisjugendamtes sei es, Eltern und Kindertagespflegepersonen erfolgreich zusammenzubringen. Zum Kreisjugendamt Wesel gehören die Kommunen Alpen, Hamminkeln, Hünxe, Neukirchen-Vluyn, Schermbeck, Sonsbeck und Xanten.

„Ein Betreuungsplatz kann nur vermittelt und gefördert werden, wenn vorab die Meldung in TPF-ONLINE erfolgt ist“, erklärt die Kreisverwaltung. „Sollte es Schwierigkeiten bei der Anmeldung geben, unterstützen die Fachberaterinnen und Fachberater des Kreisjugendamts gerne.“ Kontaktdaten finden sich unter https://www.kreis-wesel.de/de/themen/kindertagespflege/.

